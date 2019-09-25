به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در این مطلب قصد داریم کوین ترودو یکی از برترین سخنرانان و نویسندگان کتاب های انگیزشی و راز موفقیت جهان را مورد بررسی قرار دهیم اگر شما هم به دنبال جذب موفقیت از طریق کتاب یا آموزش هستید کوین ترودو یکی از برترین های جهان است.

کوین ترودو یک سخنران و نویسنده انگیزشی و البته قانون جذب است که کتاب ها و دوره های زیادی را در سطح جهان و آمریکا برگزار می کند کوین ترودو یک تفاوت بسیار عمده با همه اساتید و نویسندگان دیگر موفقیت و قانون جذب دارد و آن آمریکا برگزار می کند کوین ترودو. هم اینکه به گفته خود کوین ترودو او تمام آموزش های موفقیت را در گروه ها و جوامع مخفی آموخته است.

لیست برخی از کتاب های کوین ترودو

آرزوی تو دستور توست

القا به ذهن برای بالا بردن ارتعاش

کاهش وزن طبیعی

درمان های طبیعی

ماشین خلق پول

موانع موفقیت

تکنیک ضربه تراپی

راز ثروت

کوین ترودو همواره در کتاب هایش و حتی سمینار های تصویری که برگزار می کند به یک نکته قویا اشاره می کند و آن این است که شما برای موفق شدن و داشتن انگیزه به چه کسی گوش می کنید و از چه کسی خط می گیرد. آیا کسی که کتابی درباره موفقیت منتشر کرده خود او به موفقت و ثروتی رسیده یا فقط به صورت تئوری چیزهایی را در کتاب یا سخنرانی هایش می گوید.

در این بخش به بررسی یکی از مهمترین آثار و دوره های کوین ترودو که در ایران به صورت دوبله صوتی هم منتشر شده است می پردازیم.

بهترین کتاب موفقیت ترودو

کوین ترودو در سال ۲۰۰۹ مشرف به کوه های آلپ یک سمینار ۳ روز را برگزار کرد. این سمینار که یکی از مهمترین و جنجالی ترین آموزش های کوین ترودو نیز است آرزوی تو دستور توست نام دارد. این کتاب توسط سایت گروه جادوی باور ترجمه و دوبله شده است حتی به دلیل استقبال از این کتاب صوتی کوین ترودو دوره ها و کتاب های دیگری هم از کوین در کنار آرزوی تو دستو توست منتشر شده و در سایت قرار داده است.

این سمینار از نگاه برخی کاربران بسیار عجیب و در عین حال تاثیر گذار است . آرزوی تو دستور توست کوین ترودو یک آموزش تخصصی درباره قانون جذب است قانونی که برخی افراد آن را غیر واقعی و برخی دیگر ادعا دارند که نتایج بزرگی از قانون جذب گرفته اند.

کوین ترودو در این دوره تمرکز بر قدرت افکار دارد به طوری که به صورت خیلی شفاف درباره شکل گیری یک باور جدید توسط نورونی های مغزی توضییح می دهد و حتی راهکاری برای از بین بردن باور های مخرب و فقیرانه ارایه می دهد به طوری که پس از چند ماه می توانید افکار جدید خود را کاملا درک کنید.

چهار مرحله یادگیری

کوین ترودو برای اصول یادگیری پایه در سمینار آرزوی تو دستور توست چهار مبحث برای یادگیری دارد که با آموختن آن احتمالا دلایل شکست، موفقیت ، خوش شانسی و بد شانسی را درک خواهید کرد.

۱- نا آگاهی و ناشایستگی

۲- آگاهی و ناشایستگی

۳- آگاهی و شایستگی

۴- ناآگاهی و شایستگی

اگر به طور حتم به دنبال موفقیت هستید این چهار مرحله را بخشی از وجوتان کنید توضحات کامل این ۴ مرحله در دوره صوتی کوین ترودو به صورت کامل وجود دارد.

اگر درباره قانون جذب چیزی نمدانید با ما همراه باشید.

قانون جذب یا فیلم راز

با توجه به اینکه در سال ۲۰۰۶ خانم راندا برن مستندی بر اساس قانون جذب تهیه و فیلم برداری کرد به همین دلیل به محض اینکه نام قانون جذب به وسط می آید بیشتر افراد فیلم و مستند راز راندا برن برایشان تداعی می شود در صورتی که (دانلود رایگان فیلم یا مستند راز )به گفته خانم راندا برن یک فیلم به منظور و نیت اطلاع رسانی برای وجود قانونی به نام ارتعاش بود که از ابتدای بشریت وجود داشته و دارد و مستند راز قانون جذب فقط خلاصه ای از آن و نه آموزشی کامل از قانون جذب است.

برای درک کامل راز قانون جذب باید آموزش های زیادی را دنبال کرد تا به موفقیت رسید ولی دوره های یادگیری کوین ترودو یکی از بهترین های آنهاست.

در مستند راز نمی گویند شما بدون تلاش به موفقیت میرسید راز قانون جذب این نیست که به هر چیزی فکر کنید پدیدار می شود اتفاقا برعکس در مستند راز تصاویری را به صورت گرافیکی در فیلم نمایش می دهند که اگر قرار باشد به هر چیزی فکر کنی همان لحظه اتفاق بی افتد چقدر وحشتناک است.

به طور کلی قانون جذب می گوید راز هستی و همه جهان اطراف ما بر اساس افکار ما شکل می گرید یعنی اگر شما با روزانه ۳ شیفت کار هنوز هم بدهکار هستی واقعیت جهان نیست بلکه واقعیت زندگی توست که می تواند تغییر کند.

قانون جذب می گوید هر چیزی را که ذهن باور کند و بتواند آن را تصور کند در زندگی پدیدار می شود. که خود کلمه باور و راه های تغییر آن یک تصمیم و آموزش تخصصی است که باید درباره آن آموخت و سپس عمل کرد.

برای تغییر باور و تغییر ضمیر ناخودآگاه آموزش های کوین ترودو بی نظیر هستند به طوری که مفهوم اصلی قانون جذب را درک خواهید کرد.

برای اینکه چیزهایی که در زندگی دارید و می خواهید تغییر کند شما و نوع فکر کردنتان به آن موضوع باید تغییر کند.

اگر به دنبال هدفی هستی ولی از صمیم قلب آن را باور نداری و اصلا علاقه ای به آن هدف نداری در اولین شکست از آن دست خواهی کشید شاید به نظر ساده بیاید ولی راز های موفقیت در همین چیزهای ساده است.

پیشنهاد کوین ترودو: برای اینکه بهترین افکار به سراغتان بیاید کم کم شروع به مطالعه زندگینامه افراد موفق بکنید این یک راز است با خواندن بیوگرافی افراد موفق کم کم در ذهن شما نورون های مغزی ساخته میشود که باور های شما را تغییر خواهد داد و باور های جدید را جایگزین باور های قبلی خواهد کرد و متعاقب آن تصمیم های بهتر و سرنوشت سازی را خواهید گرفت که زندگی شما متحول خواهد شد.

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