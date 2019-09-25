موضع وزیر خارجه چین درخصوص وقایع سین کیانگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو بین‌المللی چین، «وانگ یی»، عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه چین ۲ مهر برابر با ۲۴ سپتامبر در نیویورک در ضیافت شام که از سوی کمیته سراسری روابط آمریکا و چین، کمیته سراسری تجارت آمریکا و چین، اتاق بازرگانی آمریکا و کمیته روابط خارجی آمریکا ترتیب داده شد، حضور یافت و طی یک سخنرانی حقایق سین‌کیانگ چین را تشریح کرد.

وی گفت: در سالهای اخیر دولت منطقه خودمختار اویغور سین‌کیانگ رشته تدابیر پیشگیرانه ضد تروریستی اتخاذ کرده است؛ این کاملا از امور داخلی چین است اما برخی مخالفان چین این اقدامات را لکه دار و سرزنش می کنند.

وانگ یی ادامه داد: حقیقت این است که دولت چین همواره به ثبات و توسعه مذهب و فرهنگ سین‌کیانگ اهمیت داده است. میزان کل اقتصاد منطقه خودمختار اویغور سین‌کیانگ ظرف ۶۴ سال پس از تاسیس آن ۲۰۰ برابر افزایش یافته، صدها هزار نفر از فقر و تهیدستی رها شده اند. در حال حاضر در سین‌کیانگ بیش از ۲۸ هزار مکان مذهبی و حدود ۳۰ هزار روحانی وجود دارد که این دو رقم نسبت به چند دهه گذشته ۱۰ برابر شده است. در حال حاضر به ازاء هر ۵۳۰ مسلمان در سین‌کیانگ یک مسجد وجود دارد که این نسبت از بسیاری کشورهای اسلامی بالاتر است.

وزیر امور خارجه چین همچنین از زوایای آسیب افراطگرایی و تروریسم به سین‌کیانگ، اقدامات پیشگیرانه ضد تروریستی و از جنبه مراکز آموزش مهارت حرفه ای سین‌کیانگ و ثمرات آن، حقایق این منطقه را تشریح کرد.

او خاطر نشان کرد: اقدامات پیشگیرانه ضد تروریستی که در سین‌کیانگ طبق قانون اتخاذ شده، نه تنها مطابق قانون چین، بلکه همخوان با ایده مشترک جامعه جهانی است.

وی افزود: چندی پیش ۵۰ کشور طی نامه ای با امضاء مشترک به رئیس شورای مدیریتی حقوق بشر سازمان ملل موضع خود را در پشتیبانی از چین در مساله سین‌کیانگ بیان و خاطر نشان کردند اقدامات چین در سین‌کیانگ مانند تاسیس مراکز آموزش مهارت حرفه ای به طور موثر از افراطگرایی و تروریسم جلوگیری و حقوق اساسی بشر را تضمین کرده است. در میان این کشورها حدود ۳۰ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی هستند.