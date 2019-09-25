بازار داغ دعوت از ورزشکاران اردبیلی به اردوهای تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر ورزشکاران اردبیلی بنا به شایستگی و آمادگی مناسب خود به اردوهای مختلف تیم ملی دعوت شدند تا بازار دعوت از ورزشکاران استان به اردوهای تیم ملی داغ‌تر از همیشه شود.

حضور دو شمیرباز اردبیلی در اردوی تیم ملی

دعوت از دو ورزشکار اردبیلی به اردوی تیم ملی شمشیربازی از جمله اخبار خوب ورزشی بود که بعد از نائب قهرمانی تیم منتخب شمشیربازی اردبیل در بخش امتیازی مسابقات قهرمانی جوانان کشور به گوش رسید.

بنا به تایید فدراسیون شمشیربازی محمدرضا وثوقی از استان اردبیل از ورزشکاران دعوت شده به اردوی تیم ملی امید کشور خواهد بود تا با حفظ آمادگی خود در مسابقات امیدهای آسیا که آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد، شرکت کند.

همچنین دیگر شمشیرباز اردبیلی، احمدرضا کنعانی نیز به اردوی تیم ملی شمشیربازی جوانان دعوت شد تا این ورزشکار شایسته خود را برای رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا که در اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد، آماده کند.

دعوت مجدد از چراغی به اردوی تیم ملی تنیس روی میز

با توجه به درخشش یوسف چراغی در مسابقات قهرمانی کشور، بار دیگر کادر فنی تیم ملی تنیس روی میز با نظر مثبت به این جوان نام آشنای تنیس روی میز استان اردبیل و کشورمان توجه کرد تا چراغی بار دیگر فرصت پوشیدن لباس تیم ملی را به دست آورد.

چراغی که تنها نماینده تنیس روی میز اردبیل در مسابقات آسیایی خواهد بود، در سومین اردوی آماده سازی تیم ملی تنیس روی میز ناشنوایان حاضر خواهد شد.

اردوی آماده سازی مذکور از ۷ مهرماه به میزبانی استان فارس برگزار شده و به مدت ۱۱ روز ادامه خواهد داشت.

این اردو برای حضور در نهمین دوره مسابقات آسیایی ۲۰۱۹ ناشنوایان به میزبانی هنگ کنگ تدارک دیده شده است.

ژیمناستیک کار نوجوان اردبیلی به اردوی تیم ملی دعوت شد

با وجود نقدهایی که در خصوص عدم موفقیت ژیمناستیک کاران اردبیلی در مسابقات قهرمانی کشور وجود داشت، دعوت از یک مربی و یک ورزشکار اردبیلی به اردوی تیم ملی اندکی از فشار این نقدها کاست.

با دعوت فدراسیون ژیمناستیک، امیر مهدی امیرنسب به عنوان ورزشکار به اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری نوجوانان کشور دعوت شد؛ همچنین عزیز افضلی فرد نیز به عنوان مربی در این اردو حاضر خواهد شد.

گفتنی است اردوی مذکور از ۷ مهرماه به مدت یک هفته به میزبانی خراسان رضوی برگزار خواهد شد.

سهم پررنگ دوومیدانی کاران ناشنوای اردبیلی در تیم ملی

سومین اردوی آماده سازی تیم ملی دو و میدانی ناشنوایان ایران با دعوت از چهار دو و میدانی کار ناشنوای اردبیلی همراه شد.

استان اردبیل که در رشته دو و میدانی ناشنوایان حرف‌های زیادی برای گفتن در سطح ملی و بین المللی داشته، این بار نیز با لیست چهار نفره از دعوت شدگان به تیم ملی همراه شد.

حسین صداقت، یاشار وقار، پرور منصوری و مریم عبدی فر از ورزشکاران دعوت شده اردبیلی به اردوی تیم ملی خواهند بود تا اردوی آماده سازی خود را در کمپ تیم‌های ملی ناشنوایان در تهران برگزار کنند.

این اردوی آماده سازی برای افزایش آمادگی بدنی دو و میدانی کاران ناشنوا به منظور حضور در نهمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۱۹ هنگ کنگ برگزار می‌شود.