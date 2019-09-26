به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدحسین بلاغی با بیان این مطلب اظهار کرد: همزمان با ایام گرامیداشت دفاع مقدس و در راستای تکریم هنرمندان پیشکسوت هنر ارزشی و دفاع مقدس، مراسم نکوداشت استاد ایوب شهبازی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه استاد شهبازی از شاعران و خوشنویسان برجسته آذربایجان است، ادامه داد: استاد شهبازی پس از انقلاب اسلامی، اشعار پرمحتوا و ارزشی سروده و در این راستا جریان سازی های بسیار موفقی انجام داده است.

رئیس حوزه هنری استان با اشاره به سرود نوستالژیک اوایل انقلاب اسلامی تصریح کرد: شعر «بورا معبد بورا جبهه» در دوران هشت سال دفاع مقدس توسط استاد شهبازی سروده شد و این شعر، به شعر محوری آن دوران تبدیل شد.

وی در ادامه با بیان اینکه استاد شهبازی پس از دفاع مقدس ضمن خدمت در سنگر تدریس و انجمن های مختلف ادبی در امر جریان سازی هنر دینی و انقلابی فعال هستند، ادامه داد:

آیین پاسداشت مقام هنری و ادبی این استاد با مشارکت و همکاری نهادهای مختلف استان در پردیس فرهنگی سینمایی قدس حوزه هنری آذربایجان‌شرقی برگزار می شود.

گفتنی است، استاد ایوب شهبازی دارای درجه فوق ممتازی خوشنویسی و از شاعران برجسته کشوری است که وی ۲۰ سال به عنوان مسئول انجمن ادبی تبریز و ۶ سال در شورای انجمن خوشنویسان تبریز فعالیت کرده و تا کنون سه عنوان کتاب شعر از وی به چاپ رسیده است.

آیین پاسداشت مقام ادبی و هنری استاد ایوب شهبازی با عنوان «شهباز شعر و ادب» روز دوشنبه هشتم مهرماه رأس ساعت ۱۶:۳۰ در پردیس فرهنگی سینمایی قدس تبریز برگزار می‌شود.