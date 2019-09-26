۲۷ واحد مسکونی به محرومان خراسان جنوبی واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۷ واحد مسکونی به صورت همزمان با حضور رئیس کمیته امداد در دهستان درح به محرومان واگذار شد.

رضا سلم آبادی، مدیر کل کمیته امداد خراسان جنوبی در این مراسم گفت: این ۱۲ واحد در ۹ روستای دهستان درح شامل تیغاب، چاهشولک، کباد، شهرک ولی عصر خاکک و کلاته شیر افتتاح می شود.

وی اظهار کرد: از این تعداد ۱۲ واحد مربوط به تیغاب، هفت واحد چاهشولک،یک واحدکباد.سه واحد شهرک ولی عصر(عج)، دو واحد خاکک و دو واحد مربوط به کلاته شیر است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی بیان کرد: این ۲۷ واحد در ۷۸۰متر مربع و با اعتبار ۸۱۲ میلیون تومان ساخته شده است‌.

سلم آبادی یادآور شد همچنین زمینی به مساحت ۶۰ مترمربع برای ساخت نمازخانه تیغاب در نظرگرفته شده که اعتبار ساخت آن ۱۰۰ میلیون تومان است.

نظرافضلی، نماینده مردم نهبندان و سربیشه نیز در این مراسم با بیان اینکه روستای تیغاب تا چند سال قبل از نعمت برق و بسیاری امکانات دیگر محروم بود، گفت: تیغاب امروزه از یک روستای لم یزرع تبدیل به یک روستای با امکانات حدأقلی شده است.

وی یادآور شد: البته مشکل آب همچنان در تیغاب وجود دارد که امیدواریم با تلاش های استاندار رفع شود.