گیت های ورزشگاه خراب شد/ خوش و بش گرم نصیرزاده با عبدالله ویسی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ماشین سازی تبریز و شاهین بوشهر از هفته پنجم رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور از ساعت ۱۶:۳۰ امروز پنج شنبه در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز آغاز شد و این دیدار در پایان با نتیجه چهار بر دو به نفع تیم ماشین سازی به پایان رسید.

قبل از شروع بازی هوشنگ نصیرزاده، سرپرست باشگاه ماشین‌سازی خوش و بش گرمی با عبدالله ویسی، سرمربی شاهین شهرداری داشت.

شاهین با این شکست همچنان در قعر جدول باقی ماند و ماشین سازی با ۶ امتیاز به رده نهم صعود کرد.

داور این بازی علی بای بود که به سامان نریمان جهان و بابک مرادی از ماشین سازی تبریز و سلمان بحرانی از شاهین شهرداری بوشهر کارت زرد نشان داد و این بازی کارت قرمز نداشت.

هواداران استقبال خوبی از بازی نداشتند و کمتر از ۱۵۰ نفر از نزدیک بازی را تماشا می کردند. این تعداد اندک هوادار نیز امروز به صورت پرشور رسول خطیبی سرمربی تیم ماشین سازی و بازیکنان این تیم را تشویق کردند.

جالب اینکه با توجه به خرابی گیت‌های کنترل بلیت، تماشاگران بدون نشان دادن بلیت‌های خود وارد ورزشگاه شدند.

احمدرضا زنده روح در دقیقه ۲ بازی از روی نطقه پنالتی گل اول این بازی را برای ماشین سازی به ثمر رساند و شاهین بوشهر در دقیقه ۴۲ با اشتباه دروازه‌بان ماشین‌سازی صاحب موقعیت شده و بازی را توسط بهمن سالاری به تساوی کشاند اما ۳ دقیقه بعد ماشین‌سازی توانست از روی ضربه پنالتی گل دوم را توسط احمدرضا زنده روح وارد دروازه تیم مهمان کرد.

در نیمه دوم این دیدار حسین مالکی موفق شد در دقیقه ۵۰ این بازی را به تساوی بکشاند. تلاش های بازیکنان ماشین سازی ادامه داشت تا اینکه در دقیقه ۸۵ بازی بابک مرادی موفق شد تیم تبریزی را جلو بیاندازد ولی این پایان کار نبود و در دقیقه ۹۳ بازی بازهم این بازیکنان ماشین سازی بودند که از موقعیت های خود به خوبی استفاده کرده و گل چهارم تیمشان را توسط محمد قادری به ثمر برسانند.

با این نتیجه شاگردان رسول خطیبی موفق شدند نتیجه عجیب ۶ بر ۲ و شکست سنگین برابر پیکان در هفته گذشته را جبران کنند.