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۸ مهر ۱۳۹۸، ۹:۲۰

دیدار پادشاه عربستان با پدر قاتل «الفغم»

دیدار پادشاه عربستان با پدر قاتل «الفغم»

پادشاه عربستان با پدر قاتل محافظ شخصی خود دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شبکه های اجتماعی فایل ویدئویی دیدار سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان با مشعل ممدوح آل علی پدر قاتل عبدالعزیز الفغم محافظ شخصی پادشاه سعودی را منتشر کردند.

«سعد الشثری» مشاور دربار پادشاهی نیز در این دیدار حضور داشت.

مشعل ممدوح آل علی در جریان این دیدار نسبت به کشته شدن الفغم ابراز ناراحتی می کند.

کشته شدن محافظ شخصی پادشاه سعودی حرف و حدیث های زیادی را در شبکه های اجتماعی به وجود آورده است.

بنا به گفته مسئولان سعودی در جریان درگیری ۲ شخص مذکور هر دو آنها کشته می شوند. عربستان مدعی است که این درگیری بنا به دلایل شخصی صورت گرفته است.

کد مطلب 4732587

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    نظرات

    • IR ۱۰:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
      0 1
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      شاهزادگان دنبال کودتا هستند خشونت ها و شکست ها
    • Sskk136493 IR ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
      1 0
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      این جواب خوش خدمتی به آل سعوده! لعنت برظالمین
    • IR ۰۰:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۹
      0 0
      پاسخ
      ملک سلمان بایستی پاهای پدر قاتل را ببوسه که از مرگ نجاتش داده و این سناریو را پسرش جور کرده که پدرشا زودتر به درک واصل کنه خودش بر تخت پادشاهی بنشینه.

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