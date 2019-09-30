دیدار پادشاه عربستان با پدر قاتل «الفغم»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شبکه های اجتماعی فایل ویدئویی دیدار سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان با مشعل ممدوح آل علی پدر قاتل عبدالعزیز الفغم محافظ شخصی پادشاه سعودی را منتشر کردند.

«سعد الشثری» مشاور دربار پادشاهی نیز در این دیدار حضور داشت.

مشعل ممدوح آل علی در جریان این دیدار نسبت به کشته شدن الفغم ابراز ناراحتی می کند.

کشته شدن محافظ شخصی پادشاه سعودی حرف و حدیث های زیادی را در شبکه های اجتماعی به وجود آورده است.

بنا به گفته مسئولان سعودی در جریان درگیری ۲ شخص مذکور هر دو آنها کشته می شوند. عربستان مدعی است که این درگیری بنا به دلایل شخصی صورت گرفته است.