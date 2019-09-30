دیدار منتظری با داستان کل جمهوری قرقیزستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور امروز صبح با اودکوربک جمشیتف دادستان کل جمهوری قرقیزستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این ملاقات طرف قرقیزی ضمن خوش آمد گویی به هیئت ایرانی و اشاره به روابط دوجانبه ایران و قرقیزستان در حوزه‌های مختلف ابراز امیدواری کرد که هفدهمین اجلاس سران شانگهای با موضوع مبارزه با مواد مخدر به نتایج خوبی دست پیدا کند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور ایران نیز ضمن تشکر از مهمان نوازی طرف قرقیزی روابط دو کشور در زمینه‌های مختلف از جمله قضایی را خوب توصیف کرد و گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران گسترش همکاری‌ها با کشورهای همسایه از جمله آسیای میانه است و در این راستا هیچ محدودیتی وجود ندارد.

دادستان کل کشور ایران در ادامه ضمن تاکید بر پیشنهاد قبلی خود در اجلاس مسکو مبنی بر تشکیل کارگروهی برای پیگیری مصوبات نشست دادستان‌های کل در اجلاس همکاری‌های شانگهای بیان کرد: این پیشنهاد را در این اجلاس نیز مطرح خواهد کرد و از طرف قرقیزی نیز درخواست می‌کنیم که این پیشنهاد را پیگیری کند.