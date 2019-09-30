تشکیل نخستین انجمن تخصصی گل رز/ تولیدکنندگان ساماندهی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی، حسین شیرزاد ضمن اشاره به برگزاری اولین جلسه مجمع عمومی و انتخابات انجمن تخصصی گل رز ایران اظهار داشت: این تشکل در راستای سیاست های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی و در انطباق با شرح وظایف قانونی سازمان مرکزی تعاون روستایی و درخواست هیئت مؤسس انجمن گل رز ایران به منظور ساماندهی افراد حقیقی و شرکتهای فعال در حوزه تولید، تکثیر و عرضه گل رز تشکیل شده است.

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در ارتباط با اهداف کلان تشکیل انجمن گل رز خاطرنشان کرد: با توجه به جایگاه ویژه محصولات گل رز در صنعت تولیدات گل و گیاه کشور و به منظور سیاستگذاری‌ و تعیین استانداردهای شغلی این حوزه، ایجاد و تکمیل زنجیره های تأمین و تولید محصولات گل رز، افزایش بهره وری و ارتقاء توان صنفی تولیدکنندگان و احساس نیاز شاغلین ذیربط، تأسیس انجمن تخصصی گل رز ایران در دستور کار سازمان و حوزه معاونت باغبانی وزارت متبوع قرار گرفت.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر ماهیت غیردولتی، غیرانتفاعی و صنفی انجمن گل رز ایران در خصوص ترکیب و شرایط عضویت در این انجمن یادآور شد: بر اساس مفاد اساسنامه مربوطه، کلیه اشخاص حقوقی فعال در زمینه تولید، توزیع، فروش و صادرات گل رز در صورت پذیرش شرایط اختصاصی از جمله قبول مقررات اساسنامه و پرداخت حق عضویت سالانه و تأیید مدیریت‌ها و سازمان‌های جهادکشاورزی و اتحادیه‌های استانی می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.