اتصال ۱۱۸ روستای کهگیلویه و بویراحمد به نسل چهارم اینترنت همراه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد آذری جهرمی در دیدار و گفتگو با استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر ارتقای ارتباط ۳۳ روستای استان کهگیلویه و بویراحمد به نسل سوم و چهارم تلفن همراه تاکید کرد و افزود: احداث ۳۳ ایستگاه تلفن همراه با اعتبارات وزارت ارتباطات از سوی شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل برای زیر پوشش قرار دادن ۱۱۸ روستای این استان در دست اجرا است.

آذری جهرمی با اشاره به ارتقاء ارتباطات ۸۲ روستا به نسل های سوم و چهارم و در دست اجرا بودن ارتباط ۴۸ روستا از سوی اپراتور همراه اول با اعتبارات دولتی وزارت ارتباطات، تصریح کرد: اجرای ۱۱۹ کیلومتر فیبر نوری روستایی و بین شهری به پیمانکار در استان ابلاغ شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به بررسی پوشش ارتباطات در جاده های استان، گفت: دستور پیگیری های لازم در این زمینه صادر شده است.

آذری جهرمی افزود: همچنین در برنامه ریزی ها نگاه ویژه ای نسبت به استان کهگیلویه و بویراحمد خواهیم داشت.

وزیر ارتباطات از همکاری ها و هماهنگی های انجام شده از سوی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در راستای توسعه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و درخواست صدور دستورات مربوطه در این زمینه قدردانی کرد.