صاحب خانه شدن یک سوم ایرانی ها در ۴۰ سال پس از انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، ابوالقاسم رحیمی انارکی با بیان اینکه طی یک ماه آینده برنامهها و استراتژی بانک تا سال ۱۴۰۰ اعلام خواهد شد، گفت: طی ۲ سال گذشته برای جلوگیری از ورود به بازار نرخ سود بانکها تلاشی نتیجه بخش انجام و همچنین جلوی زیان ۳۵ هزار میلیارد ریالی به بانک گرفته شد.
رحیمی انارکی افزود: قراردادی به صورت کنسرسیوم با بانک مرکزی برای احداث فاز ۷ آزادراه شیراز- اصفهان در حال انجام است و منتظریم شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، وسایل را در اختیار بانک قرار دهد.
مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن اضافه کرد: با توجه به اینکه این بانک مسئول اجرای طرح ملی مسکن است، شاید در تداوم ساخت فاز هفت این پروژه با محدودیت روبهرو شویم.
وی یادآور شد: این بانک طی چهل سال پس از انقلاب ۸.۵ میلیون خانوار را با کمک مشتریان خود صاحب مسکن کرده و این میزان معادل یک سوم خانوارهای کشور محسوب میشود.
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