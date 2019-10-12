برنامه های دانشکده دختران ولی عصر (عج) در هفته سلامت روان

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای ترویج سلامت و تندرستی و به مناسبت هفته سلامت روان، دانشکده فنی و حرفه ای دختران ولی عصر (عج) برنامه های متنوعی از مورخ ۲۰ مهر به مدت یک هفته برگزارخواهد کرد.

در روز اول به عنوان روز تحکیم خانواده، جامعه با نشاط، کارگاه ازدواج موفق با حضور کارشناس روانشناس، حاجت بیگی در سالن اجتماعات برگزار خواهد شد.

کارگاه معنوی نقش آموزه های دینی، فرهنگی و معنویت در ارتقاء سلامت روان و نشاط اجتماعی با حضور گروه امیر دلها در دومین روز از این هفته در طبقه همکف آموزش برگزار خواهد شد.

در محوطه دانشکده، برگزاری کارگاه معنویت و سلامت روان با برنامه های ویژه جهت معرفی «آثار مثبت دینداری در سلامت روان و نشاط اجتماعی» و «سلامت معنوی = نشاط اجتماعی» از برنامه های روز سوم در این هفته خواهد بود.

در چهارمین روز از این هفته در راستای معرفی عوامل اجتماعی تعیین کننده های سلامت ونقش آن در نشاط اجتماعی، کارگاه مهارت نه گفتن با حضور کارشناس روانشناس، دکتر نادری برگزار خواهد شد و همچنین در راستای اهداف مرکز مشاوره و برنامه های پیشگیرانه از قبیل مشاوره فردی، معاینات پزشک، اجرای تست روانشناختی، مشاوره باروری، مشاوره تغذیه :سنجش قد، وزن اجرا خواهد شد.

در آخرین روز از هفته سلامت با توجه به جایگاه رسانه وشبکه های اجتماعی در افزایش نشاط برنامه متنوع و با هیجانی با هدف ایجاد نشاط و سرزندگی و تخلیه هیجانات، همچنین فاصله گرفتن ازفضای مجازی و روابط سالم و سرگرم کننده در محوطه دانشکده برگزار خواهد شد.