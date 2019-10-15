نامزد جانشینی سرمربی بارسا معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مطبوعات اسپانیا خبر دادند تیم فوتبال بارسلونا مارسلو گالاردو، سرمربی تیم فوتبال ریورپلاته آرژانتین را زیر نظر دارد تا در صورت نیاز او را جایگزین ارنستو والورده کند.

تیم ویکری، نویسنده سرشناس فوتبال امریکای جنوبی در ای‌اس‌پی‌ان نوشته این سرمربی برای جانشینی والورده ایده‌آل است و روش‌های مربی‌گری‌اش برای بارسا بسیار کارامد خواهد بود.

پیش از این حتی پپ گواردیولا، سرمربی اسبق بارسا و حال حاضر منچسترسیتی هم از عملکرد گالاردو تمجید کرده بود: کاری که او در ریورپلاته کرده، فوق‌العاده بوده است. هر سال ۳ مربی نامزد دریافت جایزه فیفا هستند، اما نام او در میان آن‌ها نیست و این عجیب است، نمی‌توانم بفهمم. این طور به نظر می‌رسد که نگاه‌ها فقط به اروپا است.

حالا مطبوعات امریکا جنوبی هم مدعی شدند که سرمربی ریورپلاته زیر نظر بارسا است و قرار است جانشین والورده شود.

اخیرا والورده نیمکتش در بارسا را لرزان می‌بیند و دلیلش هم عملکرد ناامیدکننده این تیم در فصل جاری بوده است.

گالاردو اما تا سال ۲۰۲۱ با ریورپلاته قرارداد دارد.