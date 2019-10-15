وزیر راه و شهرسازی وارد ترکمنستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد اسلامی با هدف شرکت در پانزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان وارد عشق آباد شد.

وزیر راه و شهرسازی را در این سفر، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امیر زمانی نیا معاون بازرگانی و امور بین الملل وزارت نفت، حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، شهرام آدم نژاد معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، و نمایندگانی از وزارت نیرو، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی همراهی می‌کنند.

دیدار با قربان قلی بردی محمداف رئیس جمهور ترکمنستان و وزیر صنعت، ارتباطات و حمل و نقل ترکمنستان و همچنین دیدار با فعالان صنایع ترکمنستان در قالب همایش مشترک اقتصادی بازرگانان دو کشور از دیگر برنامه‌های این سفر دو روزه وزیر راه و شهرسازی است.

وزیر راه و شهرسازی، ریاست هیئت ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را برعهده دارد.

دو کشور در اجلاس کارشناسی کمیسیون مشترک اقتصادی که چندی قبل در عشق آباد پایتخت ترکمنستان برگزار شد، توافق کردند حجم روابط اقتصادی خود را همپای روابط سیاسی دوجانبه توسعه دهند.

هیئتی ۷۰ نفره از تجار و بازرگانان ایرانی عضو اتاق بازرگانی ایران هم در حاشیه این کمیسیون به عشق آباد سفر کرده اند که گسترش روابط اقتصادی با بخش خصوصی ترکمنستان را پیگیری می‌کنند.