به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی صبح امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه موتور اولیه حرکت صنایع دانش بنیان و توسعه بر اساس دانشگاه تقویت باید تقویت شود، اظهار داشت: دانشجویان را باید با فضای جدید کسب و کار، اشتغال و آینده کاری آشنا کنیم، امیدوار شان کنیم که استعداد و آموخته های آن ها سرمایه اصلی آن ها برای ورود به بازار کار در بخش های تولیدی و صنعتی است.

وی با بیان اینکه مراکز پژوهشی هم با کار تحقیقاتی که می کنند حلال مسائل پیش رو خواهند بود، تصریح کرد: مراکز رشد و پارک ها و مرکز نوآوری برای ورود جوان ها به زمینه های اشتغال مبتنی بر دانش و فناوری بستر سازی می کنند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص بودجه پژوهشی دانشگاه ها گفت: کلا بودجه کافی نیست لذا سهم بودجه پژوهشی هم کافی نخواهد بود.

غلامی در خصوص جابه جایی بودجه پژوهشی دانشگاه ها نیز با تاکید بر اینکه هیچ وقت بودجه های پژوهشی برای جبران کمبودهای بودجه ای جابه جا نمی شود، افزود: بودجه های دانشگاه ها توسط هیئت امنا هر سال تصویب می شود، سهم پژوهشی مشخص می شود و قانونا رئیس دانشگاه و امور مالی اجازه ندارند از آن مبلغ یک ریال هم جابه جا کنند.

وی یادآور شد: هیچ وقت این اتفاق نمی افتد که در کم و کسری ها بودجه پژوهشی جابه جا شود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه بودجه دانشگاه ها رقمش کمتر از آن چیزی است که لازم است، تصریح کرد: در دانشگاه ها نوعا بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بسته به سابقه دانشگاه ها حداقل بودجه پژوهشی است. در برخی برخی دانشگاه ها سهم بودجه پژوهشی ۳۰ درصد است.

غلامی خاطرنشان کرد: در وزارت علوم سهم پژوهش از بودجه کلا کم است اما در دانشگاه ها بین ۱۰ تا ۱۵ از بودجه به این امر اختصاص می یابد.