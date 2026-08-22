به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال بزرگسال زنان را از ۵ تا ۷ شهریور در مرکز ملی فوتبال برگزار می شود که شهرزاد مظفر اسامی بازیکنان دعوت شده به این مرحله از اردوی انتخابی را به شرح زیر اعلام کرد:

فرزانه توسلی ، نگار سادات یعقوبی ، مریم سادات سید ، رسپینا درویش ، مبینا پروینی (تهران)

شیرین صفار، آرزو کریمی ، یاسمن سادات حسینی ، فرزانه رستم زاده (خراسان رضوی)

رقیه ابن قاسم بیشه ، آرینا محمدی، سما معصومی (مازندران)

طاهره مهدی پور ، الهام عنافچه (خوزستان)

مهدیه محمودی نیا (کهگیلویه و بویراحمد)

مارال ترکمان (البرز)

یاسمن مروت نژاد ، ساجده کیخا (کرمان)

ستایش یوسفی (گیلان)

مهشاد مستاجران گورتانی (اصفهان)

مبینا پارسایی ، النا شعبانی (فارس)

کیمیا زارعی قبادی (لرستان)

مبینا جعفری (اردبیل)

گفتنی است مرحله نخست اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال زنان از دوم شهریور در مرکز ملی فوتبال برگزار می شود که مظفر اسامی بازیکنان دعوت شده به اردو را به شرح زیر اعلام کرد:

مریم قائد امینی ، هلیا پرستوک ، شقایق معتمدی ، شیما کیانی( اصفهان)

فرزانه توسلی ، آنیتا ترحمی ، حنانه سلمانی ، ملینا مرزبان (تهران)

عسل قمری،آیلین نامدار ، فهیمه قنبری (خراسان رضوی)

نگین عزیززاده ، غزل مومنی ، زهرا کیانی منش (خوزستان)

صدف زارعی ، نگین قاسمی (مازندران)

مهدیه محمودی نیا (کهگیلویه و بویراحمد)

هلیا طالبی زاده ، آذین نخعی (کرمان)

یگانه علیاری (گیلان)

صبا حاجی زاده شفیع ، الهه شهوئی (مرکزی)

فاطمه رحمتی (زنجان)

مهتاب بنایی (فارس)

بازیکنان از ۲ تا ۵ شهریور در مرکز ملی فوتبال زیر نظر کادر فنی تمرینات خود را پیگیری می کنند.