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۲۳ مهر ۱۳۹۸، ۱۲:۳۰

برپایی ۱۰۷ موکب از محل عواید موقوفات مرتبط با عزاداری سیدالشهدا

برپایی ۱۰۷ موکب از محل عواید موقوفات مرتبط با عزاداری سیدالشهدا

۱۰۷ موکب از محل عواید موقوفات، همت خادمان امامزادگان، حضور خیران و نذورات مردمی برپا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اوقاف و امور خیریه از محل عواید موقوفات مرتبط با عزاداری سالار شهیدان و همچنین همت خادمان امامزادگان، حضور پرشور خیران و نذورات مردمی امسال در قالب ۱۰۷ موکب در داخل و خارج از کشور در خدمت زائران اباعبدالله الحسین (ع) است.

 خدماتی همچون، اسکان زائران، توزیع وعده‌ها و میان وعده‌های غذایی بین زائران، ارائه خدمات خیاطی، رخشتویی و بهداشتی، برپایی بیمارستان صحرایی، انجام خدمات فرهنگی با حضور مبلغان و روحانیون، توزیع بسته‌های اقلام فرهنگی، برگزاری برنامه‌های فرهنگی متنوع مثل محافل انس با قرآن  و برپایی مسابقه عکاسی با هشتک مسیر ازجمله مهم‌ترین خدمات مواکب سازمان اوقاف و امور خیریه محسوب می‌شود.

کد مطلب 4747482

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