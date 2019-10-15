برپایی ۱۰۷ موکب از محل عواید موقوفات مرتبط با عزاداری سیدالشهدا

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اوقاف و امور خیریه از محل عواید موقوفات مرتبط با عزاداری سالار شهیدان و همچنین همت خادمان امامزادگان، حضور پرشور خیران و نذورات مردمی امسال در قالب ۱۰۷ موکب در داخل و خارج از کشور در خدمت زائران اباعبدالله الحسین (ع) است.

خدماتی همچون، اسکان زائران، توزیع وعده‌ها و میان وعده‌های غذایی بین زائران، ارائه خدمات خیاطی، رخشتویی و بهداشتی، برپایی بیمارستان صحرایی، انجام خدمات فرهنگی با حضور مبلغان و روحانیون، توزیع بسته‌های اقلام فرهنگی، برگزاری برنامه‌های فرهنگی متنوع مثل محافل انس با قرآن و برپایی مسابقه عکاسی با هشتک مسیر ازجمله مهم‌ترین خدمات مواکب سازمان اوقاف و امور خیریه محسوب می‌شود.