به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اربعین، سردار تیمور حسینی با اشاره به آغاز سفر بازگشت زائران اربعین اظهار داشت: از روز شنبه تردد زائران در مسیر بازگشت از مرزها به‌شدت افزایش می‌یابد بنابراین تمهیدات لازم برای کاهش حجم ترافیک در محورهای مواصلاتی استان‌های مرزی اندیشیده شده است.

وی از اعمال محدودیت ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان‌های مرزی از روز شنبه خبر داد و گفت: در راستای اجرای این طرح تردد در مسیرهای مواصلاتی از مرزها به‌صورت یک‌طرفه انجام می‌شود.

رئیس پلیس راهور ناجا بابیان اینکه در محورهای مواصلاتی استان‌های خوزستان، ایلام و کرمانشاه بار ترافیکی پرحجم است، افزود: از روز گذشته بار ترافیک در مسیر برگشت نسبت به رفت افزایش‌یافته است و ۶۰ درصد ترددها مربوط به مسیر بازگشت زائران است.

حسینی با تأکید بر لزوم ایجاد شرایط مناسب برای بازگشت زائران اربعین بیان کرد: در استان خوزستان محور خرمشهر به اهواز از پرحجم‌ترین محورهای این استان گزارش‌شده است.

وی با اشاره به اینکه در استان ایلام محور مهران به ایلام و ایلام به سمت کرمانشاه پرحجم است، یادآور شد: در استان کرمانشاه محور قصر شیرین به سمت سر پل ذهاب و اسلام‌آباد به سمت کرمانشاه و بیستون به کرمانشاه از محورهای پرحجم این منطقه گزارش‌شده است.