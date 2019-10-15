به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی خداپرست غروب سهشنبه در مراسم تودیع و معارفه شهردار کلاته خیج با حضور معاون عمرانی استاندار سمنان ضمن بیان اینکه تکمیل جاده میامی-کلاته خیج مهمترین خواسته اهالی منطقه است، ابراز داشت: این محور میتواند به توسعه گردشگری منطقه کمک کرده و دسترسی را راحتتر برقرار کند لذا انتظار میرود این مهم در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: استخر ورزشی یکی از نیازهای جوانان این شهر و روستاهای حومه است که تقاضا میشود بودجهای برای احداث این مهم اختصاص یابد.
امامجمعه کلاته خیج بابیان اینکه تبدیل این منطقه به شهر باعث خدماتدهی مطلوبتر به کلاته خیج شده است، ابراز داشت: اگرچه خدمات خوبی تاکنون برای این شهر صورت گرفت اما قطعاً با ایجاد زیرساختهای لازم میتواند به توسعه بیشتری دستیافته و زمینه مهاجرت معکوس را فراهم کند.
خداپرست در ادامه تصریح کرد: انتظار میرود مدیران استانی و دستگاههای مختلف در شهرهای کمجمعیت حضور یابند و از نزدیک مشکلات را حل و برای آنها چارهاندیشی صورت گیرد که اقدام استاندار سمنان برای حضور در منطقه شایان تقدیر است.
وی ضمن بیان اینکه پیادهروی میلیونی اربعین نماد آزادگی و تجلی نهضت عاشورای حسینی و زمینهساز ظهور امام زمان (عج) خواهد بود، افزود: خداوند به کسانی که در این مسیر کمک کرده و خواهند کرد، اجر و ثوابی عظیم عطا میکند.
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