امام جمعه سنندج: هر مسئولی باید پاسخگوی عملکرد خود در برابر مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبههای نماز جمعه این هفته سنندج با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مدیران اظهار کرد: مسئولیت در هر جایگاهی یک امانت است و هر فردی که مسئولیتی را میپذیرد باید نسبت به عملکرد خود و میزان خدمتی که به مردم ارائه کرده است، پاسخگو باشد.
وی افزود: مدیران باید همواره عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار دهند و از خود بپرسند که در دوران مسئولیت چه اقدامی برای کاهش مشکلات مردم، رفع گرفتاریهای جامعه و پیشرفت کشور انجام دادهاند.
معیشت مردم نیازمند توجه جدی مسئولان است
امام جمعه سنندج با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه عنوان کرد: افزایش هزینههای زندگی، گرانی و هزینههای درمان فشار زیادی بر مردم وارد کرده و تأمین نیازهای اساسی برای بسیاری از خانوادهها دشوار شده است.
رستمی ادامه داد: خدمت به مردم باید در اولویت دستگاههای مختلف قرار گیرد و مسئولان با استفاده از ظرفیتهای موجود برای کاهش مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه تلاش کنند.
مردم ۱۹۱ روز میدان را خالی نکردند
وی در ادامه با قدردانی از حضور و همراهی مردم اظهار کرد: مردم در ۱۹۱ روز گذشته میدان را خالی نکردند و با ایستادگی خود پیام مقاومت، صلح و دوستی را به جهان منتقل کردند.
امام جمعه سنندج افزود: چنین مردمی شایسته بهترین خدمات هستند و مسئولان باید قدر این سرمایه اجتماعی را بدانند و با خدمت صادقانه و پاسخگویی مناسب، اعتماد مردم را حفظ کنند.
رستمی بیان کرد: ولایتمداری و مقاومت مردم سرمایهای ارزشمند برای کشور است و مدیران باید همه توان و ظرفیت خود را برای حل مشکلات و خدمترسانی مطلوب به کار بگیرند.
جهان نباید عرصه انحصارطلبی قدرتها باشد
وی در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه با انتقاد از وضعیت امنیتی حاکم بر جهان گفت: ملتها حق دارند از آزادی، امنیت و زمینههای پیشرفت برخوردار باشند و دنیا نباید به عرصه انحصارطلبی قدرتهای بزرگ تبدیل شود.
رستمی افزود: هیچ کشوری نباید برای تأمین منافع خود به جان، مال، خاک و سرزمین ملتهای دیگر تعرض کند و دوران چپاول منابع کشورها و لشکرکشی به سرزمین ملتها باید پایان یابد.
امام جمعه سنندج با انتقاد از رویکرد مدعیان دفاع از حقوق بشر تصریح کرد: نمیتوان از عدالت و حقوق بشر سخن گفت اما در عمل امنیت ملتها را با تعرض به سرزمین و زندگی آنان سلب کرد؛ حقوق بشر زمانی معنا دارد که برای همه انسانها و ملتها یکسان باشد.
خشونت و تروریسم با اسلام سازگار نیست
رستمی در ادامه با محکوم کردن خشونت و اقدامات تروریستی اظهار کرد: اسلام برای جان انسانها حرمت قائل است و هیچ توجیهی برای کشتن انسان بیگناه وجود ندارد.
وی گفت: اینکه فردی به تصور رسیدن به بهشت دست به عملیات انتحاری بزند یا سلاح خود را به سمت مسلمان دیگری بگیرد، هیچ جایگاهی در تعالیم اسلام ندارد.
امام جمعه سنندج خاطرنشان کرد: حتی انسانی که مسلمان نیست، اگر به دیگران تعرض و تعدی نکند، نباید مورد ظلم و تعرض قرار گیرد.
قدردانی از حافظان امنیت کشور
وی همچنین از نیروهای امنیتی، مرزبانان و سربازان گمنام امام زمان(عج) قدردانی کرد و گفت: امنیت کشور نتیجه تلاش شبانهروزی نیروهایی است که در سکوت و گمنامی از مرزها، مردم و منافع کشور حراست میکنند.
رستمی افزود: هوشیاری این نیروها موجب خنثی شدن بسیاری از نقشهها و توطئهها شده است و باید از مجاهدت آنان در مسیر حفظ امنیت کشور قدردانی کرد.
ضرورت اصلاح محورهای حادثهخیز کردستان
امام جمعه سنندج در بخش دیگری از سخنان خود به حادثه مرگبار محور سنندج ـ همدان اشاره کرد و ضمن تسلیت جانباختن ۱۱ نفر و مصدومیت هفت نفر در این حادثه، بر ضرورت اقدامات جدی برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه تأکید کرد.
وی با اشاره به تردد تانکرهای حمل سوخت در محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: ایجاد مسیرهای مناسب و کنارگذر برای عبور تانکرهای سوخت میتواند از وقوع بخشی از حوادث جلوگیری کند.
رستمی ادامه داد: برخی راههای استان از استانداردهای لازم برخوردار نیستند و نبود مسیرهای مناسب برای تردد خودروهای سنگین، بهویژه تانکرهای حمل سوخت، سالهاست خطراتی را متوجه مردم کرده است.
وی تأکید کرد: مسئولان باید با شناسایی نقاط حادثهخیز، اصلاح زیرساختهای جادهای و استانداردسازی مسیرها، برای کاهش تلفات جادهای و حفظ جان مردم اقدامات اساسی انجام دهند.
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