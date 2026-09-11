به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد فاضل‌پور در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رودان با اشاره به شیوه‌های جدید جنگ روانی دشمن اظهار کرد: دشمن تلاش می‌کند با استفاده از دروغ، فریب و ظرفیت گسترده رسانه‌های نوین، یک گزاره نادرست را بارها و بارها در فضای عمومی تکرار کند تا به تدریج در ذهن مخاطب به یک باور تبدیل شود.

وی افزود: استفاده از ویدئوهای کوتاه، محتوای شبکه‌های اجتماعی و بازنشر گسترده مطالب، بخشی از این عملیات روانی است؛ به‌گونه‌ای که حتی پس از آشکار شدن حقیقت نیز ممکن است تردید در ذهن افراد باقی بماند، زیرا این تصور ایجاد شده است که «وقتی همه این را می‌گویند، پس حتماً درست است».

امام جمعه موقت رودان ادامه داد: در چنین شرایطی، واقعیت‌ها وارونه جلوه داده می‌شوند و کسانی که بر حقیقت تأکید دارند، در معرض بی‌اعتمادی و بی‌میلی عمومی قرار می‌گیرند.

دوگانه‌سازی‌های کاذب ابزار دشمن برای ایجاد تفرقه

فاضل‌پور با تأکید بر اینکه یکی از اهداف اصلی دشمن ایجاد تفرقه در جامعه است، تصریح کرد: دشمن برای رسیدن به این هدف، دوگانه‌های کاذب را در موضوعات مهم و حیاتی جامعه مطرح می‌کند تا اعتماد عمومی را تضعیف و شک و تردید را جایگزین آن کند.

وی با اشاره به دوگانه‌سازی درباره موضوع صلح و جنگ گفت: گاهی پرسیده می‌شود «تا کی می‌خواهیم بجنگیم؟»؛ در حالی که مسئله اصلی این نیست که ما تا چه زمانی درگیر خواهیم بود، بلکه باید پرسید دشمن چه زمانی دست از زیاده‌خواهی و فشار بر جامعه اسلامی برمی‌دارد و چه زمانی استقلال ملت‌ها را به رسمیت خواهد شناخت.

امام جمعه موقت رودان خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد با طرح پرسش‌ها و دوگانه‌های انحرافی، اصل مسئله به حاشیه برود و جامعه درگیر تردید و اختلاف شود.

استقلال نقطه توقف زیاده‌خواهی دشمن

فاضل‌پور با بیان اینکه دشمن به دنبال تحمیل اراده خود بر ملت‌هاست، گفت: توقف زیاده‌خواهی دشمن زمانی محقق می‌شود که ملت‌ها در برابر برنامه‌های استکباری تسلیم نشوند و استقلال خود را حفظ کنند.

وی با اشاره به مقاومت ملت یمن افزود: باید به ایستادگی و خودباوری ملت قهرمان یمن توجه کرد؛ ملتی که با تکیه بر خداوند و ظرفیت‌های خود در برابر استکبار ایستاده است.

امام جمعه موقت رودان در ادامه هشدار داد: در مقابل، کسانی که با پیمان‌های فریبنده و برای تأمین منافع شخصی به جامعه اسلامی خیانت می‌کنند، نمی‌توانند از این مسیر برای خود امنیت و عزت پایدار ایجاد کنند.

مسیر انقلاب با خون شهدا ترسیم شده است

فاضل‌پور تأکید کرد: جامعه اسلامی تحت هدایت ولایت فقیه و در مسیری که با خون شهدا و ایستادگی جوانان این سرزمین ترسیم شده است، از اصول و آرمان‌های خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی افزود: تلاش برای ایجاد شکاف، تردید و دوگانگی در جامعه، در نهایت می‌تواند زمینه‌ساز بی‌ثباتی و تضعیف کشور شود و باید هوشیار بود که همه این فضاسازی‌ها الزاماً با هدف اصلاح صورت نمی‌گیرد، بلکه بخشی از آن با هدف ایجاد آشفتگی و زمینه‌سازی برای تسلیم در برابر خواسته‌های دشمن است.

امام جمعه موقت رودان در پایان با تأکید بر ضرورت بصیرت و هوشیاری عمومی گفت: وظیفه ما این است که حقیقت را از فضاسازی‌ها و عملیات روانی دشمن تفکیک کنیم و اجازه ندهیم جنگ رسانه‌ای و روایت‌سازی‌های دروغین، مسیر جامعه را از واقعیت منحرف کند.