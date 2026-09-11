به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صادق قدرتی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه انگوت با اشاره به مشکلات و مطالبات مردم این شهرستان، بر ضرورت توجه جدی مسئولان به مناطق محروم و کم‌برخوردار تأکید کرد.

وی با بیان اینکه یکی از رسالت‌های تریبون نماز جمعه، بیان دغدغه‌ها و مشکلات مردم و ایجاد پل ارتباطی میان مردم و مسئولان است، اظهار کرد: در منظومه مدیریت اسلامی، خدمت‌رسانی به مناطق محروم و کم‌برخوردار نه یک امتیاز، بلکه حق مسلم مردم و وظیفه حاکمیت است.

امام جمعه شهرستان انگوت با گلایه شدید از تأخیر در اجرای پروژه بهسازی و آسفالت محور انگوت ـ قاسم‌کندی ـ اردبیل گفت: راه ارتباطی انگوت به قاسم‌کندی سال‌هاست نیازمند آسفالت و ساماندهی است و مردم از وضعیت این مسیر گلایه جدی دارند.

خطیب جمعه انگوت تصریح کرد: مردم شریف انگوت حق دارند از راهی مناسب، ایمن و استاندارد برخوردار باشند و با گذشت ماه‌ها و حتی سال‌ها از وعده‌های مکرر برای بهسازی و آسفالت این مسیر، دیگر وعده کافی است.

حجت‌الاسلام قدرتی از مسئولان اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل خواست با قید فوریت نسبت به تعیین تکلیف و اجرای عملیات بهسازی و آسفالت این محور اقدام کنند و زمان مشخصی برای اجرای پروژه به مردم اعلام شود.

وی خاطرنشان کرد: این مطالبه بحق مردم باید جدی گرفته شود و نباید اجازه داد مردم بیش از این در انتظار اجرای وعده‌های مسئولان باقی بمانند.