مهمترین مشکل تیم ملی در دیدار با بحرین/ هشدار جدی به مارک ویلموتس

بیژن ذوالفقارنسب در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره باخت یک بر صفر تیم ملی فوتبال ایران مقابل بحرین گفت: مهم ترین مشکل فعلی تیم ملی به عدم شناخت جو کادر فنی از تاریخچه بازی های ایران و بحرین باز می گردد.

مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران افزود: وقتی قرار است بازی های مهم را برگزار کنید لازم است پیشینه چنین دیدارهایی را در اختیار داشته باشید تا بتوانید بازیکنان را از لحاظ روحی برای یک نبرد آماده کنید. مارک ویلموتس برای چنین دیداری که سابقه اش پر از حواشی ریز و درشت بود باید اطلاعات جامع تری کسب می کرد.

وی درباره رفتار تماشاگران بحرینی تصریح کرد: در همین بازی نیز بحرینی ها خواستند کار را به حاشیه ببرند. اتفاقی که هنگام سرود تیم ملی فوتبال ایران رخ داد و روحیه بازیکنان را با رفتار نادرست تحت تاثیر قرار دادند. این واقعیتی است که کادر فنی تیم ملی ایران بازیکنان را باید برای چنین جنگ های روانی آماده می کرد.

ذوالفقارنسب درباره عملکرد شاگردان مارک ویلموتس افزود: تیم ملی از لحاظ فنی ضعیف بود ولی حق این تیم باخت نبود. این دیدار یک هشدار خیلی جدی برای ویلموتس بود.

وی درباره شانس صعود تیم ملی به مرحله بعدی مسابقات راهیابی به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر گفت: حالا بهتر است ویلموتس به هشدارهای کارشناسان فوتبال ایران توجه کند. این شوک برای کادر فنی جدید تیم ملی لازم بود. من فکر می کنم فوتبال ما اگر عزم خودش را جزم کند و از لحاظ مدیریتی و فنی تصمیمات درستی بگیرد راه صعود را طی خواهد کرد.