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۲۵ مهر ۱۳۹۸، ۱۴:۰۴

نایب رئیس شورای شهر گرگان خبر داد؛

۲۵۰ میلیون تومان برای حمایت از بسکتبال بانوان گرگان اختصاص یافت

۲۵۰ میلیون تومان برای حمایت از بسکتبال بانوان گرگان اختصاص یافت

گرگان- نایب رئیس شورای شهر گرگان گفت: ۲۵۰ ملیون تومان توسط شورا برای حمایت از تیم بسکتبال بانوان شهرداری گرگان، در نظر گرفته شده است.

محمد ابراهیم جرجانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حمایت شورای شهر گرگان از تیم بسکتبال بانوان شهرداری گرگان اظهار کرد: برای این حمایت در حدود ۲۵۰ ملیون تومان در نظر گرفته شده است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر گرگان بیان کرد: تیم بسکتبال بانوان درخواستی را به شهرداری گرگان دادند که با توجه به حضور پنج ملی پوش در تیم وسرمربی تیم، تقاضا داشتند که برای حضور در مسابقات سوپر لیگ کشور، تحت حمایت شهرداری قرار بگیرند.

وی با بیان اینکه در بودجه امسال، مبلغ ۲.۵ میلیارد تومان برای حمایت از تیم بسکتبال آقایان و بانوان، در نظر گرفته شده بود، گفت: با توجه به نزدیکی مسابقات و بر اساس پیشنهاد یکی از اعضای شورای شهر، نامه ای به کمیته ورزشی زده شد که به دلیل پرداخت هزینه های تیم توسط شهرداری و بر اساس پیشنهاد یکی از اعضای شورای شهر، این تیم در مسابقات با نام تیم بسکتبال بانوان شورا و شهرداری گرگان، حاضر خواهد شد.

جرجانی تصریح کرد: حمایت از تمامی حوزه های ورزشی در دستور کار شورای شهر وجود دارد ولی به دلیل نزدیکی مسابقات، رای گیری طرح در صحن شورا برگزار شد که به نتیجه فوق نیز رسید.    

کد مطلب 4749487

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