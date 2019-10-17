زیرساخت های ارتباطی ۲۴۷۴ روستای مازندران پایش شد

یداله طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان طرح پایش زیرساخت های روستایی استان اظهار داشت: این طرح از اواسط تیرماه سال جاری آغاز و با فعالیت شبانه روزی ۱۰ تیم متشکل از نمایندگان زیرساخت و مخابرات منطقه مازندران امروز پایان یافت.

وی با اشاره به اینکه در این طرح دو هزار و ۴۷۴ روستای بالای ۲۰ خانوار استان مورد پایش قرار گرفت، تاکید کرد: هدف از اجرای این پروژه، بررسی وضعیت ارتباطی مناطق روستایی و تهیه شناسنامه ICT از هر روستا بود تا بتوان با برنامه ریزی درست و تهیه نقشه راه مناسب، زیرساخت های ارتباطی و مخابراتی را در مناطق کمتر توسعه یافته روستایی استان توسعه و ارتقا داد.

طهماسبی خاطرنشان کرد: وضعیت پوشش تلفن همراه و سرویس اینترنت ثابت و سیار، نصب بودن دکل مخابراتی، برخورداری از دفتر پیشخوان، دارا بودن دستگاه خودپرداز، تست سرعت نسل ۳G/۴G و ... از جمله شاخص های بررسی شده در هر روستا در این طرح بوده است.

وی ادامه داد: در فاز بعدی این طرح، سایر روستاهای باقیمانده از مجموع سه هزار و ۶۲۲ روستای استان نیز مورد پایش قرار خواهند گرفت.