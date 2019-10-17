۱۱هزار اتوبوس برای بازگشت زائران مستقر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اربعین، منوچهر سلمان زاده درباره رسالت های کمیته حمل و نقل و سوخت ستاد اربعین، بیان کرد: طی شامگاه پنج شنبه تا یکشنبه هفته آتی پیش بینی می شود موج بازگشت زائران به سمت ایران به اوج برسد لذا از زائران می خواهیم همانطور که تا کنون سفر خود را مدیریت و توزیع کرده اند از این پس نیز توزیع روزهای بازگشت سفر را در دستور داشته باشند تا با جلوگیری از ازدحام در روزهای پیک تردد اربعین، شاهد ارائه خدمات بهتر به زائران باشیم.

وی با بیان اینکه در پایان شامگاه پنج شنبه ورود ۳۰۰ هزار زائر به مرز ایران اسلامی پیش بینی می شود و سه روز آینده تعداد زائران در حال بازگشت از این عدد هم افزون خواهد شد، گفت: اتوبوس های آماده برای بازگشت زائران حسینی از هشت به ۱۱ هزار دستگاه افزایش یافته است همچنین تدارک لازم برای جابجایی زائران دیده شده و تقریباً پیش بینی ها نزدیک به واقعیت هستند.

دبیر کمیته حمل و نقل ستاد اربعین، ادامه داد: پیش بینی می شود در روزهای آتی طی ۲۴ ساعت ۴۰۰ هزار زائر از مرز عبور کرده و وارد ایران اسلامی شوند طبیعتاً در درون کشور ممکن است شاهد اختلالاتی در حوزه حمل و نقل عمومی باشیم که از کمبود ناوگان اتوبوسی ما نشات گرفته می شود و علت آن نیز بسیج عمده ناوگان حمل و نقل برای جابجایی زائران اربعین محسوب می شود.

سلمان زاده در توصیه هایی به مردم ایران اسلامی، تاکید داشت: از هموطنان می خواهیم که در این روزها حدلامکان به مناطق مرزی غرب کشور سفر نکنند و در داخل کشور نیز از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند تا ان شالله حمل و نقل روانی را در روزهای آتی شاهد باشیم و زائران اربعین نیز که خسته سفر هستند نیز بتوانند به خوبی به مقصدشان بازگردند.