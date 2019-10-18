پیشنهاد همکاری‌ فناورانه بین ایران و آذربایجان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر علی وحدت در جریان دیدار با تورال کریملی، رئیس آژانس نوآوری و تکنوپارک آذربایجان گفت: صندوق نوآوری در راستای تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان شکل گرفته و انواع و اقسام تسهیلات و خدمات بلاعوض را در اختیار آنها قرار می‌دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی قصد دارد با همکاری طرف آذربایجانی، مقدمات حضور شرکت‌های دانش بنیان ایرانی در آذربایجان را فراهم کند، گفت: در همین راستا از حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه باکوتل حمایت می‌کنیم. ما شریک استراتژیک آذربایجان بوده و آماده گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های نوآوری و فناوری با آذربایجان هستیم.

وحدت در ادامه با ارائه چهار پیشنهاد راهبردی برای توسعه همکاری‌های فناورانه میان ایران و آذربایجان گفت: از ایجاد خط ارتباطی مشترک میان دو کشور برای هماهنگی برنامه‌های مرتبط با حوزه‌های فناوری و نوآوری با همکاری سفارتخانه‌های ایران و آذربایجان استقبال می‌کنیم.

وی با بیان پیشنهاداتی در راستای همکاری دو کشور ادامه داد: «ایجاد تور بازدید فناوری»، «استقرار شرکت‌های ایرانی در شهرک صنعتی مشترک» و «ایجاد فاند مشترک برای حمایت از شرکت‌های مشترک ایرانی و آذربایجانی» از دیگر پیشنهادهایی است که دکتر وحدت در دیدار با رئیس آژانس نوآوری و تکنوپارک آذربایجان مطرح کرد.

پتانسیل استارت آپی ایران بالاست

تورال کریملی، رئیس آژانس نوآوری و تکنوپارک آذربایجان در سخنانی با بیان اینکه پتانسیل ایران در حوزه استارت‌آپی بسیار بالاست، از حضور شرکت‌های بزرگ دانش بنیان و استارت‌آپ‌های ایرانی در نمایشگاه باکوتل استقبال کرد.

وی ضمن ابراز رضایت از محصولات شرکت‌های دانش بنیان ایرانی به خصوص در حوزه نفت و گاز، گفت: بازار نفت روسیه می‌تواند مشتری محصولات دانش بنیان ایرانی باشد.

کریملی در ادامه درباره نحوه پذیرش شرکت‌های فناور در آذربایجان گفت: مراحل پذیرش ما برای این شرکت‌ها بسیار ساده است و از کمترین بروکراسی در این زمینه برخورداریم.

رئیس آژانس نوآوری و تکنوپارک آذربایجان در پایان یادآور شد: برخی شرکت‌های ایرانی به ما پیشنهاد دادند که ما در باکو به صورت محدود تولید کنیم و استاندارد بگیریم و سپس از ایران به سایر کشورها صادر کنیم.