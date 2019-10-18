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۲۶ مهر ۱۳۹۸، ۱۶:۴۳

تکواندو گرندپری- بلغارستان؛

سروش احمدی به نیمه نهایی صعود کرد/میرهاشم حذف شد

سروش احمدی به نیمه نهایی صعود کرد/میرهاشم حذف شد

سومین مرحله از رقابت‌های تکواندو گرندپری در سال ۲۰۱۹ با صعود سروش احمدی به نیمه نهایی و حذف میرهاشم حسینی همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های تکواندو گرندپری که به میزبانی بلغارستان و در شهر صوفیه جریان دارد، در پیکارهای دور دوم وزن ۶۸- کیلوگرم سروش احمدی در مبارزه سوم خود «عبدالرحمان» از مصر را ۹ بر ۸ شکست داد و به نیمه نهایی صعود کرد. وی دور نخست «دیلان چلاموتو» از فرانسه را ۲۰ بر ۱۸  دور دوم «جواد آچاب» از بلژیک را ۹ بر ۸ شکست داده بود.

در همین وزن میرهاشم حسینی در اولین دیدار «هروان منگیو» کانادایی را ۴۸ بر ۱۸ شکست داد و سپس «کارل نیکلاس» آمریکایی را ۱۹ بر ۷ از پیش رو برداشت. حسینی در مرحله یک چهارم نهایی برابر «دای هون لی» از کره جنوبی در حالی که دو راند از حریف پیش بود ۳۷ بر ۳۵  باخت و از دور مسابقات کنار رفت. 

بنابراین سروش احمدی برای رسیدن به مبارزه پایانی باید با «دای هون لی» مبارزه کند.

همچنین آرمین هادی پور در وزن ۵۸- کیلوگرم که دور نخست استراحت داشت، «آدرین ویسنته» اسپانیایی را ۲۴ بر ۲ شکست داد و در ادامه باید با «آرماتونف» از روسیه پیکار کند. 

کد مطلب 4750088

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