معرفی نشر ایران در نمایشگاه بلگراد

به گزارش خبرگزاری مهر، شصت و چهارمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب بلگراد از ۲۸ مهر تا ۵ آبان ۱۳۹۸ برگزار می‌شود.

موسسه‌ نمایشگاه‌های فرهنگی ایران با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بلگراد در این دوره از نمایشگاه در غرفه‌ای به مساحت ۲۴ مترمربع حضور دارد.

بر اساس اعلام مسئولان نمایشگاه کتاب بلگراد ۶۶۷ نشست و رونمایی در این دوره از نمایشگاه پیش‌بینی‌شده است که نسبت سال گذشته ۱۵ درصد رشد دارد. مصر مهمان ویژه این دوره از نمایشگاه است.

بر اساس هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده مطرح کشورمان به‌عنوان مهمان افتخاری در غرفه ایران حضور دارند و از کتاب قصه‌های مجید که به زبان صربی ترجمه‌ شده است با حضور او در غرفه ایران رونمایی خواهد شد. این کتاب با ترجمه الکساندر دراگویچ و از سوی انتشارات اسلوژبنی گلاسنیک (بزرگ‌ترین ناشر دولتی صربستان) منتشر خواهد شد. همچنین آژانس ادبی دایره مینا نیز در غرفه ایران حضور می‌یابد و بر اساس هماهنگی و رایزنی‌های قبلی با ناشران مطرح صربی جهت فروش رایت دیدار خواهد داشت.

موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران و رایزنی فرهنگی در این دوره از نمایشگاه بیش از ۴۰۰ عنوان کتاب را در حوزه‌های کودک و نوجوان، ادبیات، شعر، ایران‌شناسی، هنر و دین را در معرض دید عموم قرار می‌دهد. شایان‌ذکر است حدود ۱۰۰ عنوان کتاب رایزنی به زبان صربی ترجمه‌شده است. جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۶ به‌عنوان مهمان ویژه در این نمایشگاه شرکت کرده بود.

امضا تفاهم‌نامه تبادل غرفه بین دو نمایشگاه، رونمایی از کتاب، دیدار و نشست دانشجویان فارسی آموز دانشگاه بلگراد و دانشکده عالی توریسم با نویسنده مطرح کشور، نشست مشترک با نویسندگان صربی، رایزنی با ناشران صربستان جهت تبادل رایت، معرفی صنعت نشر ایران به زبان صربی و انگلیسی، معرفی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و دعوت از ناشران خارجی برای حضور در این نمایشگاه، معرفی طرح‌های حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برنامه روز ایران ازجمله برنامه‌های در نظر گرفته‌شده برای حضور ایران در این دوره از نمایشگاه است.