بازگشت ۹۴ درصد زائران اربعین خراسان جنوبی از عتبات عالیات

ابوالفضل نوفرستی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال بیش از ۲۹ هزار و ۶۰۰ نفر از مردم استان برای شرکت در همایش بزرگ اربعین حسینی عازم عتبات عالیات شدند.

وی با بیان اینکه این رقم در سال گذشته ۱۶ هزار نفر بوده است، بیان کرد: آمار زائران اربعین امسال نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش داشته است.

مدیرکل حج و زیارت خراسان جنوبی از بازگشت ۹۴ درصد زائران اربعین استان خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۲۶ هزار نفر از زائران حسینی از عتبات عالیات بازگشته اند.

نوفرستی با اشاره به اینکه امسال ۹۶ درصد زائران مرز مهران را برای ورود به کشور عراق انتخاب کردند، عنوان داشت: مابقی نیز از مرز چذابه و تعدادی نیز به صورت هوایی عازم عتبات عالیات شده اند.

وی با بیان اینکه تاکنون حادثه خاصی برای زائران استان گزارش نشده است، افزود: بازگشت زائران از عتبات عالیات همچنان ادامه دارد و همه تمهیدات برای بازگشت ایمن این زائران اندیشیده شده است.