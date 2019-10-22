تعاملات علمی دانشگاهی ایران و سوریه بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جمهوری اسلامی ایران در مسئله بحران سوریه نقشی اساسی دارد که با هیچ کدام از تاثیرگذاری های فرامرزی ایران در تاریخ انقلاب اسلامی، به لحاظ وسعت و عمق کار، حتی با بحران بوسنی قابل مقایسه نیست. خون بسیاری از نیروهای ایرانی به طور مستقیم در میدان سهمگین سوریه بر زمین ریخته شده است، و این علاوه بر هزاران جوان حزب اللهی لبنانی، عراقی، افغان، پاکستانی و... است که جان در راه آرمان مقدس مقاومت گذاشتند. جمهوری اسلامی ایران به مدد همین پایمردی های شیرجوانانی که «مدافع حرم» لقب گرفتند، یک نیروی اصلی و بلاتردید ماجرای سوریه است.

در هشت جلسه گذشته نشست «مدافعان فرهنگی حرم» کارشناسان و فعالان فرهنگی سوریه با اشاره به اهمیت نقش جمهوری اسلامی ایران در این کشور به بررسی نقاط قوت و ضعف فعالیت فرهنگی و رسانه ای در دوران بحران و آشنایی با اقوام و مذاهب سوریه پرداختند و فعالیت اجتماعی و اقتصادی را راه حلی برای شروع اقدامات فرهنگی بیان کردند.

واحد بین الملل دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در نظر دارد در این نشست به بررسی و بیان راهکار ها و اقدامات علمی، پژوهشی و دانشگاهی مابین ایران و سوریه بپردازد.

نهمین جلسه نشست، چهارشنبه ۱آبان ماه با حضور حجت الاسلام احمد رهدار، محقق، پژوهشگر و استاد دانشگاه از ساعت ۱۸ الی ۲۰ در حسینه هنر واقع در خیابان انقلاب خیابان ۱۶ آذر نبش خیابان نصرت پلاک ۶۰ برگزار می‌شود.

حضور در این مراسم برای عموم علاقه مندان آزاد است.