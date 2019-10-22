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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۸:۴۳

همسر بازیگر پیشکسوت در گفتگو با مهر:

ابراهیم آبادی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است/پایین بودن هوشیاری

ابراهیم آبادی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است/پایین بودن هوشیاری

همسر ابراهیم آبادی بازیگر پیشکسوت تئاتر و سینما بیان کرد که این هنرمند در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان آراد بستری شده است.

ملیحه آبادی همسر ابراهیم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت جسمانی این بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون بیان کرد: همسرم بر اثر ناراحتی ریه حدود ۱۲ روز است که در بیمارستان آراد تهران بستری شده است.

وی با اشاره به حال عمومی همسرش ادامه داد: حال او خوب نیست و در حالتی بین کما قرار دارد و نیمه هوشیار است. از شب گذشته ۲۹ مهرماه نیز حالش بدتر شده است.

همسر این بازیگر در پایان اظهار کرد: ابراهیم آبادی در حال حاضر در سی سی یو بستری است، ریه و قلب‌اش ناراحت است و چند ماه پیش نیز بستری شده بود.

ابراهیم آبادی در سریال هایی همچون «پادری» ساخته محمدحسین لطیفی، «شب دهم» حسن فتحی و «مختارنامه» داود میرباقری به ایفای نقش پرداخته و طی چند دهه فعالیت در سینما و تلویزیون در آثار مختلفی حضور داشته است.

خبرگزاری مهر برای این بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون آرزوی سلامتی و بهبود دارد.

کد مطلب 4752835
عطیه موذن

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