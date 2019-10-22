ملیحه آبادی همسر ابراهیم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت جسمانی این بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون بیان کرد: همسرم بر اثر ناراحتی ریه حدود ۱۲ روز است که در بیمارستان آراد تهران بستری شده است.

وی با اشاره به حال عمومی همسرش ادامه داد: حال او خوب نیست و در حالتی بین کما قرار دارد و نیمه هوشیار است. از شب گذشته ۲۹ مهرماه نیز حالش بدتر شده است.

همسر این بازیگر در پایان اظهار کرد: ابراهیم آبادی در حال حاضر در سی سی یو بستری است، ریه و قلب‌اش ناراحت است و چند ماه پیش نیز بستری شده بود.

ابراهیم آبادی در سریال هایی همچون «پادری» ساخته محمدحسین لطیفی، «شب دهم» حسن فتحی و «مختارنامه» داود میرباقری به ایفای نقش پرداخته و طی چند دهه فعالیت در سینما و تلویزیون در آثار مختلفی حضور داشته است.

خبرگزاری مهر برای این بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون آرزوی سلامتی و بهبود دارد.