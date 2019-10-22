۱۲ محصول شرکت های فناور مرکز رشد دانشگاه آزاد وارد بازار می شود

سید حبیب الله رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص فعالیت های مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین گفت: مرکز رشد در واقع محلی برای پرورش شرکت ها و کسب و کارهای نوین و تبدیل ایده ها به محصول و ثروت است.

وی بیان کرد: در این مرکز در گام اول نسبت به جذب ایده اقدام شده و در مراحل بعدی با نظارت بر آن ها زمینه راه اندازی شرکت ها، توسعه فعالیتها، جذب سرمایه گذاری و ورود به بازار برنامه ریزی می کنیم تا شرکت های دانش بنیان حمایت شوند.

جذب ۶۰ شرکت فن آور در مرکز رشد دانشگاه آزاد قزوین

رحمتی تصریح کرد: تاکنون تعداد ۶۰ شرکت جذب مرکز رشد شده و همکاری خود را آغاز کرده اند و در سه دسته تقسیم شده و فعالیت می کنند.

وی گفت: برخی شرکت ها به صورت خصوصی، برخی به صورت هسته و برخی به صورت شرکت فعالیت خود را ادامه می دهند و ما نیز در مرکز رشد از هر کدام به نوعی حمایت می کنیم.

فعالیت ۲۸ شرکت فناور در مرکز رشد قزوین



مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین یادآورشد: در حال حاضر ۲۸ هسته در مرکز رشد مستقر شده و ۲۹ شرکت هم فعال شده اند و در نهایت توانسته ایم ۱۸ شرکت دانش بنیان راه اندازی کنیم که به سطح دانش بنیان و فناور رسیده اند.

فروش ۱۳ میلیارد تومان محصولات دانش بنیان

رحمتی گفت: در سال جاری میزان فروش محصولات دانش بنیان مستقر در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان بوده است.

وی اظهارداشت: با فعالیتهای انجام شده توسط شرکت های فنآور مستقر در مرکز رشد برای ۲۱۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده و تعداد ۳۰ مدیرعامل داریم که معیشت خود و خانواده را از این راه می گذارنند.

مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین یادآورشد: با برنامه ریزی انجام شده در طول سال، هر ۱۵ روز یک رویداد کارآفرینی خواهیم داشت که در آن چالش ها را مطرح کرده و دانشجویان را جذب این حوزه می کنیم تا وارد فضای کسب و کارهای دانش بنیان شوند.

رحمتی اضافه کرد: همچنین از ظرفیت شرکت ها و واحدهای صنعتی استان استفاده می کنیم و با تعامل ایجاد شده زمینه ارتباط دو سویه بین مرکز رشد و صنعت برقرار شده و با اعتماد ایجاد شده و آشنایی با توانمندی جوانان خلاق فقط یکی از واحدهای تولید شاخص استان حدود ۴۵ درصد نیروهای خود را از شرکت های دانش بنیان جذب کرده است.

۱۲ محصول دانش بنیان وارد بازار می شود

رحمتی بیان کرد: امسال ۱۲ محصول جدید توسط شرکت های دانش بنیان وارد بازار می شود و با طی مراحل قانونی و اداری امیدواریم تا سه سال آینده بازار خود را در داخل و خارج پیدا کنند.

دریافت ۲۰۰ ایده دانش بنیان در مرکز رشد

مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین اظهارداشت: تاکنون ۲۰۰ طرح و ایده به مرکز رشد ارائه و معرفی شده و درخواست بررسی داده اند که با قضاوت های کارشناسی و عبور از فیلترهای تخصصی تعداد ۲۰ طرح مجوز ورود به مرکز رشد را گرفته اند.

رحمتی در خصوص نحوه کمک به شرکت های فنآور بیان کرد: کمک هایی که از حوزه معاونت فناوری ریاست جمهور می توان انتظار داشت بسیار گسترده است و شامل معرفی به اکوسیستم های کارآفرینی جذب سرمایه گذاری و مشارکت در آن، حمایت مالی، شکل گیری هسته های بازاریابی با کمک دولت است که در این میان تسهیل برای شرکت فعالان این عرصه در رویدادهای دانش بنیان می تواند زمینه تقویت جوانان این عرصه را مهیا کند.

۴ محصول آماده صادرات است

وی گفت: با اقدامات انجام شده ۴ محصول صادراتی در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی تولید شده که دو مورد سخت افزاری و ۲ مورد نرم افزاری است و ۱۰ شرکت برنامه ریزی کرده اند تا سال آینده در بازار کشورهای قطر، پاکستان، عمان و عراق حضور پیدا کنند.

رحمتی تصریح کرد: با حمایت جدی از شرکت های دانش بنیان و فنآور می توان گامهای اساسی در رونق تولید و حمایت از اشتغال برداشت و به اقتصاد کشور کمک کرد.