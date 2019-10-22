دولت برای صادرات محصولات کشاورزی برنامه ریزی کند

حسین نیازآذری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش استان در تولید بخش قابل توجهی ای محصولات کشاورزی از دولت خواست تا نسبت به فراهم کردن زیرساخت های لازم برای توسعه صادرات این محصولات گام بردارد.

وی اظهار داشت: با تلاش کشاورزان و باغداران استان شاهد تولیدات زیادی در بخش کشاورزی هستیم و برای کمک به اقتصاد کشاورزی پس از تامین نیازمندی های داخلی باید زمینه صادرات تولیدات را فراهم کنیم.

نیازآذری یادآور شد: مازندران به دلیل همجواری با کشورهای سی آی اس می تواند نقش بسزایی در صادرات به این منطقه داشته باشد و با کمک دولت می توان زمینه افزایش صادرات را فراهم کرد تا شاهد توسعه و رونق اقتصادی باشیم.

بیش از ۷.۵ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در مازندران تولید می شود.