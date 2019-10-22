کشف بیش از ۲تن موادمخدر و هلاکت یک سوداگر مرگ در مرزهای جنوب شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی در تشریح این خبر اظهار داشت: مرزبانان سیستان و بلوچستان با اقدامات گسترده اطلاعاتی در مرزها، از ورود یک باند کلان قاچاق مواد مخدر از مرزهای حوزه میرجاوه، زابل و سراوان مطلع شدند.

وی افزود: برای انهدام این باند کلان قاچاق موادمخدر که قصد داشت محموله خود را از سه نقطه مرزی استان وارد کشور کند، چند تیم پوششی و عملیاتی پس از شناسایی مسیرهای تردد قاچاقچیان، به اجرای کمین هدفمند پرداخته و با پشتیبانی اطلاعاتی و هدایت عملیاتی مرزبانی استان، سوداگران مرگ را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام گذاشتند.

فرمانده مرزبانی ناجا تصریح کرد: روز گذشته، مرزبانان در سه عملیات‌ همزمان و برنامه ریزی شده ضمن انهدام این باند، ۲ تن و ۱۱۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل یک تن و ۹۰۰ کیلوگرم تریاک، ۱۰۰ کیلوگرم حشیش، ۹۳ کیلوگرم شیشه، ۱۱کیلوگرم هروئین و ۱۲ کیلوگرم سایر مواد مخدر را از قاچاقچیان کشف کنند.

سردار رضایی خاطرنشان کرد: در این عملیات‌ها علاوه بر هلاکت یک سوداگر مرگ و دستگیری ۲ قاچاقچی، مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات از سوداگران مرگ نیز کشف شد.

فرمانده مرزبانی ناجا با قدردانی از زحمات و مجاهدت‌های مرزبانان استان سیستان و بلوچستان، خاطرنشان کرد: مرزداران با همکاری دلسوزانه دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی استان و همچنین حمایت های بی دریغ مرزنشینان عزیز، مناطق مرزی سیستان و بلوچستان را برای فعالیت سوداگران مرگ و مخلان نظم و امنیت، ناامن کرده و با هرگونه تجاوز به مرزهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مقتدرانه برخورد خواهند کرد.