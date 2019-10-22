پایان موج بازگشت زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اربعین، حجت‌الاسلام صحبت الله رحمانی بابیان اینکه در مراسم اربعین امسال سه میلیون و ۲۲۱ هزار و ۵۴۹ نفر در سامانه سماح ثبت‌نام قطعی انجام دادند، اظهار داشت: دو میلیون و ۴۶ هزار و ۱۶۴ نفر آقا و یک‌میلیون و ۱۷۵ هزار و ۳۸۵ نفر خانم در این مراسم شرکت کردند.

وی بابیان اینکه سامانه سماح بسته‌شده است، افزود: زائرانی که در این سامانه ثبت‌نام کردند و هنوز به عتبات عالیات مشرف نشدند می‌توانند تا پایان ماه صفر بدون روادید به کربلا سفر کنند.

فوت ۱۲۰ زائر ایرانی در مراسم اربعین

دبیر کمیته اعزام ستاد اربعین با اشاره به اینکه موج بازگشت زائران اربعین به پایان رسیده است، خاطرنشان کرد: درمجموع ۱۰۳ هزار و ۸۰۱ نفر از مرز خسروی، یک‌میلیون و ۸۵۵ هزار و ۴۱۱ نفر از مرز مهران، ۸۶۶ هزار و ۳۹ نفر از مرز شلمچه و ۱۱۱ هزار و پنج نفر نیز از مرز چذابه اعزام شدند.

رحمانی بابیان اینکه ۸۵ هزار و ۲۹۳ نفر از زائران از مرز هوایی کشور خارج شدند، تصریح کرد: درمجموع ۱۱۲ هزار و ۹۶۶ نفر از زائران اربعین را اتباع خارجی شامل می‌شوند.

وی یادآور شد: در مراسم اربعین امسال ۱۲۰ نفر از زائران ایرانی فوت شدند و این در حالی است که سه هزار نفر مصدوم با آمبولانس و خطوط هوایی به بیمارستان اعزام شدند.

دبیر کمیته اعزام ستاد اربعین با اشاره به خدمات بیمه‌ای سامانه سماح بیان کرد: بیمه به افرادی که خسارت دیدند تاکنون ۴۵ میلیارد تومان غرامت پرداخت کرده است و مابقی تعهدات نیز به‌زودی پرداخت می‌شود.