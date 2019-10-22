قلع و قمع ۱۵۰ مورد از تغییر کاربری های غیرمجاز در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دادگستری زنجان، حجت الاسلام محسن کرمی گفت: در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی ، از اواخر تابستان ۹۸ تا کنون بیش از ۱۵۰ قلع و قمع در تغییر کاربری های غیر مجاز داشتیم که ۴۰ مورد آن در هفته جاری انجام شده است.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در خصوص تغییر کاربری های غیر مجاز در باغ شهرها کوتاه نخواهد آمد، گفت: این قلع و قمع ها در خصوص تغییر کاربری های غیر مجاز در داخل باغ شهر ها و نیز در سایر مکانها که در حال احداث و یا جدید الاحداث بوده اند انجام شده است.

دادستان زنجان اظهار کرد: دستگاه قضایی استان در خصوص تغییر کاربری های غیر مجاز در باغها و اراضی زراعی به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد و با رعایت قوانین و مقررات هر گونه تغییر کاربری های غیر مجاز را متوقف و تخریب خواهد کرد و مردم بدانند هیچ شخص و شخصیتی در اجرای قانون مصون نخواهد بود.

کرمی خاطر نشان کرد: افراد پشت صحنه ایجاد باغ شهرها افراد سودجو و فرصت طلبی هستند که زمین های کشاورزی را به قیمت ارزان خریداری کرده و با خرد کردن آنها به قیمت های بسیار گزاف از طریق واسطه ها به افراد بی اطلاع می فروشند و سودهای کلان می برند و خسارات زیادی را متوجه کشاورزی استان و شهروندان می کنند در حالی است که اساساً خرد کردن و قطعه بندی اراضی زراعی و باغی به قطعات کوچک مقدمه ای برای تغییر کاربری غیر مجاز بوده و ممنوع است.