۱۴۳ هزار زائر اربعین هنوز در عراق هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا رشیدیان با اعلام این مطلب افزود: در مجموع امسال کل زائران ایرانی اربعین امسال که از کشور عازم راهپیمایی عظیم اربعین حسینی شدند بالغ بر سه میلیون بود.

وی عنوان کرد: از این جمعیت تا کنون بیش از ۹۵ درصد معادل بیش از ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر به کشور بازگشته اند.

وی افزود: یک میلیون و۷۰۰ هزار نفر آنان از طریق مرز مهران به کشور وارد شدند و سهم مرز شلمچه از این جمعیت زائری بیش از ۷۱۴ هزار نفر، چذابه حدود ۳۰۰ هزار نفر و خسروی ۱۰۰ هزار نفر بوده است.

رشیدیان تصریح کرد: از طریق مرز هوایی هم حدود ۱۰۰ هزار زائر ایرانی طی این مدت به کشور بازگشتند.

وی تصریح کرد: تا پایان بازگشت همه این زائران بخش های خدماتی محول شده به سازمان اعم از ستاد امداد گمشدگان و راهنمایان زائر، خدمات بیمه ای و پزشکی و درمانی در عراق فعال خواهند بود.

وی ادامه داد: همچنین پخت غذا توسط آشپزخانه های حج و زیارت برای زائران باقیمانده همچنان انجام و از طریق برخی موکب ها در طول مسیر زائران ایرانی توزیع می شود.