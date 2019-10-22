درخواست چین از WTO برای تحریم ۲.۴ میلیارد دلاری آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، چین از WTO درخواست کرد که به علت عدم اجرای رای سازمان تجارت جهانی توسط آمریکا، تحریمهایی ۲.۴ میلیارد دلاری بر ضد واشنگتن وضع کند. رای سازمان تجارت جهانی به نفع چین، اعتراضات شدید آمریکا به این سازمان تجاری را به همراه داشت.
شورای حل اختلاف سازمان تجارت جهانی در سندی که در این باره منتشر شد، اعلام کرده است که در ۲۸ اکتبر این پرونده را که به دوره اوباما بازمیگردد، بازنگری خواهد کرد.
قاضیان شورای حل اختلاف WTO در ماه جولای رای دادند که آمریکا در وضع تعرفه بر واردات پنلهای خورشیدی، برجهای توربین باد و کپسولهای فولادی چینی، از قوانین این سازمان تخطی کرده است. آنها اعلام کردند که پکن میتواند در صورتی که واشنگتن این تعرفهها را حذف نکند، تحریمهایی تلافیجویانه بر ضد آمریکا وضع کند.
واشنگتن به این رای اعتراض کرده است و میتواند تحریمهای تلافیجویانه 2.4 میلیارد دلاری را به چالش بکشد تا این پرونده به حکمیت گذاشته شود.
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