همکاری دانشگاه آزاد با دانشگاههای آلمان/تربیت مهندسان کاربردی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، در پی اتخاذ و تدوین سیاست جدید آموزش مهندسی در دانشگاه آزاد اسلامی و تمرکز بر تربیت بخشی از مهندسان در رشته های کاربردی، هیأتی متشکل از بیژن رنجبر قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، علیرضا شیخ عطار معاون بین‌الملل دانشگاه و سعید قاضی مغربی رئیس واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری به کشور آلمان سفر کردند.

کشور آلمان دارای تجربیات دیرینه و بسیار موفقی در آموزش مهندسان کاربردی در دانشگاه های خاص است.

با توجه به یادداشت تفاهم‌های منعقد شده با دانشگاه‌های کلن، ایلمناو، ارفورت و نورده اوزن، توافق شد با همکاری این دانشگاه‌ها تعدادی از دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی ارشد با گذراندن نیمی از دوره آموزشی در دانشگاه‌های آلمان و حدقل یک ترم کارآموزی در صنایع آلمان، به عنوان اولین گروهی که این نوع دوره‌ها را گذرانده‌اند در صنایع ایران مشغول به کار شوند.

قابل ذکر است، توافقاتی با تعدادی از شرکت‌های صنعتی جهت جذب این گونه مهندسان بلافاصله پس از فارغ‌التحصیلی به عمل آمده است.