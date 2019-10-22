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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۴:۱۲

کشته شدن ۱۱ نیروی قسد در درگیری ۲۴ ساعت گذشته با ترکیه

کشته شدن ۱۱ نیروی قسد در درگیری ۲۴ ساعت گذشته با ترکیه

نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) از کشته شدن ۱۱ نفر در درگیری های ۲۴ ساعت گذشته با ترکیه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) امروز در بیانیه ای اعلام کرد که در درگیری های ۲۴ ساعت گذشته با نیروهای ارتش ترکیه ۱۱ نفر از اعضای قسد کشته و دهها تن دیگر زخمی شده اند.

در این بیانیه آمده است: نیروهای ترکیه و گروه های طرفدار آن تلاش کردند در راس العین در محور روستاهای ابوراسین، مورکیش، مشرافا و المناجیر پیشروی کنند. نیروهای ما (دموکراتیک سوریه) توانستند در برابر عناصر ترکیه مقابله کنند و در جریان این درگیری شماری از نیروهای ارتش ترکیه کشته و زخمی شدند و برخی تجهیزات نظامی آنها منهدم شد.

کد مطلب 4753362

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