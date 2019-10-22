مهلت تعلیق عملیات چشمه صلح در شمال سوریه تمدید نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، محمد صوریا سفیر ترکیه در ازبکستان امروز سه شنبه اعلام کرد: مهلت تعلیق عملیات ترکیه در شمال سوریه تمدید نخواهد شد.

وی افزود: این مهلت تمدید نخواهد شد و همه بندهای خواسته شد باید قبل از پایان مهلت اجرایی شود و اگر اجرایی نشود، عملیات از سر گرفته خواهد شد.

سفیر ترکیه در ازبکستان درباره اینکه آیا ترکیه تحویل سلاح از سوی کردها در مهلت مذکور ر رصد کرده است، تاکید کرد: ترکیه با تروریستهایی که در خدمات طرفهای نامعلوم هستند، سخنی ندارد.

شایان ذکر است که منابع نظامی ترکیه ای روز دوشنبه اعلام کرده بودند که آتش بس ۱۲۰ ساعته میان آنکارا و واشنگتن که به کردها اجازه خروج از مواضعشان در شمال شرق سوریه را می دهد، ساعت ۲۲ روز سه شنبه به وقت محلی پایان می یابد.

این منابع افزوده بودند: آتش بس در ساعت ۲۲ روز پنجشنبه ۱۷ اکتبر به وقت محلی شروع شده و در ساعت ۲۲ روز سه شنبه ۲۲ اکتبر پایان می یابد.

منابع مذکور تاکید کرده بودند: منطقه امنی که آنکارا به دنبال ایجاد آن در طول مرزهایش با سوریه است در مرحله اول به طول ۱۲۰ کیلومتر از تل ابیض تا راس العین است و بعدها تا ۴۴۴ کیلومتر هم گسترش خواهد یافت.

شایان ذکر است که نمایندگان آمریکا و ترکیه روز پنج‌شنبه ۱۷ اکتبر پس از ۴.۵ ساعت مذاکره در آنکارا، بطور مشترک از توافق خود برای برگزاری آتش‌بسی ۵ روز در شمال شرق سوریه خبر دادند.