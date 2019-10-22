شهروندان ارومیه برای پیشگیری از گازگرفتگی آموزش می بینند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری ارومیه، ابراهیم شاد قوشچی با بیان اینکه استفاده از یک شیر و گرفتن انشعاب از آن برای چند وسیله گاز سوز غیر استاندارد ممنوع است، عنوان کرد: استفاده از اجاق گازهای بدون دودکش یا گذاشتن دود کش در داخل سطل آب ، خارج شدن دودکش از محل اتصال و مسدود بودن داخل دودکش به دلایل مختلف باعث بروز حادثه مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن می شود.

وی با اشاره به نکاتی در خصوص پیگیری از بروز حادثه مسمومیت با گاز مونوکسید کربن، افزود: نصب دودکش مستقل با کلاهک برای وسایلی نظیر بخاری و آبگرمکن پکیج ، بازدید و مطمئن شدن از محل اتصال وسیله گاز سوز یا دودکش هر چند گاه، خوداری از عبور دان دودکش وسایل گاز سوز از شیشه چرا که در صورت تماس با شیشه امکان شکسته شدن شیشه بر اثر افزایش حجم ناشی از حرارت دودکش یا عوامل دیگر وجود دارد ، نصب نکردن آبگرمکن گازی در مکان های فاقد جریان هوا و بسته از جمله اقدامات لازم در خصوص جلوگیری از بروز حادثه است.

شاد قوشچی با اشاره به آموزش چهره به چهره در مدارس برای پیشگیری از حادثه، بیان کرد: طی سال جاری، بیش از شش هزار نفر دانش آموز آموزش های پیشگیری از خطرات گاز گرفتگی و حریق را فرا گرفته اند.

وی با اشاره به واحد پیشگیری از حادثه، افزود: واحد پیشگیری سازمان از حادثه با حضور در واحد های مسکونی، بیمارستان ها و شرکت های خصوصی آموزش های لازم جهت جلوگیری از بروز خظر گاز گرفتگی را آموزش می دهند.

رئیس سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری ارومیه عنوان کرد: همچنین جهت پیشگیری از وقوع خطر گاز گرفتگی با آغاز فصل سرما بازدیدهایی از خوابگاه های دانشجویی سطح شهر و بازار صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه با توجه به اینکه در زمان ساخت یک ساختمان و جهت ایمنی ساختمان ، سازمان آتش‌نشانی در کنار سایر دستگاه های زیر ربط در آن دخیل است، ابراز کرد: این سازمان به طورجدی و مستمر بازدیدهای خود را از طراحی ایمنی ساختمان‌ها و جلوگیری از حادثه انجام می‌دهد.

شاد قوشچی با بیان این که نقص در سیستم دودکش ها از مهم ترین عوامل تولید و انتشار این گاز کشنده است، عنوان کرد: نصب صحیح دودکش از این جهت اهمیت دارد که مانع از نشت گاز مونوکسیدکربن که حاصل سوخت ناقص است می شود و این گاز بی رنگ و بی بو است و به همین دلیل به سادگی قابل تشخیص نیست.