امپراتور جدید ژاپن بر تخت سلطنت نشست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «ناروهیتو» امپراتور ژاپن امروز سه شنبه در جریان مراسمی رسمی و با حضور نمایندگان ۱۸۰ کشور جهان رسما بر تخت سلطنت نشست.

امپراتور ژاپن و ماساکو، همسرش در این مراسم لباس های سنتی ژاپنی به تن داشتند.

ناروهیتو روز اول مه (۱۱ اردیبهشت) سال جاری به دنبال کناره گیری پدرش از امپراتوری به عنوان ۱۲۶امین امپراتور ژاپن معرفی شده بود.

آکیهیتو، امپراتور بازنشسته ژاپن به مدت ۳۰ سال بر تخت سلطنت تکیه زده بود. او اولین امپراتور ژاپن طی دو قرن اخیر بود که از سمت خود کناره گیری کرد.

امپراتور جدید ژاپن در سخنان روز سه شنبه خود گفت: «در اینجا وعده می دهم که همواره برای سعادت مردم ژاپن و صلح جهانی دعا خواهم کرد.»

شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن در جریان این مراسم به امپراتور جدید ژاپن تکیه زدن رسمی وی بر تخت سلطنت را تبریک گفت.

دوران امپراتوری ناروهیتو، «ریوا» نام گرفته است. وزارت خارجه ژاپن عصر ریوا را «تناسب زیبا» معنا کرده است.

عصر امپراتوری آکیهیتو، امپراتور سابق ژاپن «هیسه ای» (صلح سراسری) نام داشت.