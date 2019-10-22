خلبان در پرونده سقوط هواپیمای تهران یاسوج مقصر نبوده است

به گزارش خبرنگار مهر، داوود محمدی شب گذشته در برنامه تلویزیون فرمول یک شبکه سیما که با اجرای سید علی ضیاء به صورت زنده پخش می شد، درباره پرونده سقوط هواپیمای تهران یاسوج اظهار داشت: ما در این خصوص فقط ۲۵ جلسه تخصصی داشتیم و وزیر راه و شهرسازی را خواستیم، از کارشناسان خبره کمک کردیم، از بیرون کسانی را آوردیم و ابعاد موضوع را بررسی کردیم. این پرونده در شرف اعلام در صحن علنی مجلس و ارجاع به دستگاه قضایی است.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چرا با گذشت دو سال هنوز این پرونده جمع بندی نشده؟ گفت: مدارکی باید به فرانسه ارسال می شد و هنوز به جمع بندی نرسیده ایم و نتوانسته ایم بگوییم مقصر کیست. قدیم همیشه می گفتند خلبان که به رحمت خدا رفته مقصر است، اما این بار کمیسیون وارد شده و مته به خشخاش گذاشته و جزئیات را بررسی می کند. به نظر ما فقط خلبان مقصر نیست و عوامل دیگری هم دخالت داشتند.