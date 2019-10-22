اختصاص۲۸۰میلیارد برای اجرای طرحهای آبخیزداری درکهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش جنگلی بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از این میزان اعتبار تاکنون ۹۹ میلیارد ریال اختصاص یافته است.

وی بیان داشت: همچنین در سال گذشته ۱۴ طرح آبخیزداری با ۱۱۰ میلیارد ریال اعتبار اجرایی شد.

جنگلی حجم عملیات مکانیکی طرحهای آبخیزداری انجام شده در استان از سال ۱۳۷۰ تاکنون را دومیلیون و ۴۵۰ هزار متر مکعب عنوان کرد و گفت: این میزان شامل سازه‌های مکانیکی، خاکی و سنگی ملاتی است.

وی افزود: در بیش از سه دهه، حجم عملیات بیولوژیکی اجرا شده در استان ۳۰۰ هزار هکتار برآورد می‌شود.

جنگلی تصریح کرد: ذخیره نزولات آسمانی، افزایش سطح آب سفره‌های زیرزمینی، کنترل فرسایش خاک و جلوگیری از پرشدن مخازن از اهداف اجرای این طرحها است.

وی افزود: آبخیزداری مهمترین راه مقابله با خشکسالی است و دولت به منظور مقابله با خشکسالی و کنترل سیلابها در استان به مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز توجه ویژه‌ای دارد.

جنگلی با بیان اینکه می توان با کنترل روان آبها سطح آب سفره‌های زیرزمینی را تقویت کرد، گفت: در سال جاری ۳۰ طرح آبخیزداری با حجم عملیات ۵۹ هزار مترمکعب در مناطق مختلف استان در دست اجرا است و همه این طرحها به صورت عملیات سنگی ملاتی در سال جاری آغاز شده است.

وی افزود: ۸۰ درصد از این طرحها تا پایان فصل پاییز تکمیل شوند.