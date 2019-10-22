به گزارش خبرنگار مهر، آن روز که جناب جابر با قدم هایی لرزان به سوی محبوبش گام نهاد، کسی گمان نمی کرد که در زمانی مشابه اما طولانی، عاشقانی از هر قشر و گروه، این جاده را به زیور حضور بیارایند و بزرگ ترین پدیده الهی دوران غیبت کبری را شاهد باشند، پدیده ای که در لسان رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با عنوان «آیت عظمای الهی» نام گرفته است.

اینک میلیون ها انسان از شیعه و سنی، از ادیان توحیدی تا جامعه اخلاقی و فطری، همه و همه به جذبه حسینی، پا به میدان عمل نهاده و از دور و نزدیک، به سوی منشاء نور گسیل می شوند. شناخت چشمه نور، تحلیل ابعاد آن، همراه شدن با این آیت الهی، و همراه سازی دیگران، چهار رکنی است که می بایست در قبال این پدیده الهی مورد توجه قرار گیرد. این مهم برای ششمین سال متوالی، محور فعالیت نخبگان فکری و هنری در کنگره های بین المللی اربعین قرار گرفته است. کنگره هایی با عنوان «عهد مع الحسین» در کوفه و نجف، و با عنوان «لقاء الحسین(ع)» در مسیر پیاده روی نجف اشرف تا کربلای معلی.

ششمین دوره از کنگره های بین المللی اربعین «عهد مع الحسین»، به مدت دو روز از تاریخ ۱۹ لغایت ۲۰ مهرماه (۱۲-۱۳ صفر) در مکان دارالضیافه کوفه با حضور بالغ بر ۲۰۰ نفر از اندیشمندان و اساتید علم و هنر برگزار شد. پس از اختتام برنامه مربوطه نیز، گروه های مختلف به مدت ۴ روز عازم «لقاء الحسین(ع)» شدند تا در جاده بهشتی نجف تا کربلا، تجربه میدانی خویش را محک گفتگوهای علمی قرار دهند و صعوبت و سختی های مسیر را غربالی بر اندیشه خویش سازند. تا بدین سان، اندیشه و عمل ایشان در محضر نورانی پادشاه عالمیان صیقل یابد و مسیر گسترش فرهنگ اربعینی به سایر امکنه در سایر زمان ها تسهیل گردد.

دبیرخانه کنگره های بین المللی «عهد مع الحسین(ع)» و «لقاء الحسین(ع)»، در ششمین دوره برگزاری، موضوع «اربعین و امت سازی؛ از خودسازی تا تمدن سازی» را محور برنامه ها قرار داد تا بر اساس آنچه پیش از این مورد کاوش قرار گرفته بود، ابعاد مهم ترین پدیده آسمانی در این زمان، مورد سخن قرار گیرد و شاکله امت سازی در اربعین، مورد رصد و فهم عمیق واقع شود.



این برنامه که توسط موسسه مطالعات راهبردی و فرهنگی اصحاب الحسین(ع) و با همکاری ستاد معرفتی و علمی اربعینی، جامعة الاسلامیه نجف اشرف، موسسه وارث الانبیاء عتبه مقدسه حسینیه، استانداری نجف، حرکت عطاء، همچنین مشارکت مراکز علمی، پژوهشی و هنری (دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه فردوسی، دانشگاه اصفهان، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده حکمت، پژوهشکده فناوری های ریاست جمهوری، انجمن مدیریت دولتی ایران، دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان، دانشگاه هنر تهران، مجتمع آموزش عالی فردوس، حوزه هنری استان یزد، حوزه هنری خراسان جنوبی، موسسه فرهنگی هنری سروش ولایت، موسسه فرهنگی حیات طیبه و...) برگزار گردید، بنابر آن داشت تا «اربعین و امت سازی؛ از خودسازی تا تمدن سازی» را در قالب ۶ نشست اندیشه ورزی، ۶ کمیسیون علمی، ۲ کمیسیون هنری رسانه ای، حلقه شعر و ادب اربعینی، و برگزاری ۲ دوره ورکشاپ های هنری مورد مطالعه و ترسیم قرار دهد.

افتتاحیه کنگره در روز جمعه ۱۹ مهر (۱۲صفر) با حضور جمعی از اساتید عراقی و ایرانی و با زبان عربی برگزار گردید. تلاوت قرآن، پخش سود ملی عراق و ایران، خوش آمدگویی کارشناس مجری عبدالهادی بروجردی، ترحیب و سخنرانی ریاست کنگره حجت الاسلام سعید اصفهانیان، سخنرانی معاونت جامعة الاسلامیه نجف اشرف حبیب الیاسری، سخنرانی دبیر علمی عراق هادی التمیمی و نهایتا سخنرانی دبیر علمی ایران سید حبیب الله طباطباییان در موضوع امت سازی و چگونگی برگزاری این اجلاس در موضوع فوق، تشکیل دهنده بخش های این قسمت از برنامه بود.



نشست های تخصصی کنگره در روز اول حضور در کوفه مقدسه، با محوریت ارائه مقالات و گفتگوهای علمی نیز چنین سامان یافت:

ـ بخش اوّل نشست های تخصصی (ضرورت شناخت ظرفیت پدیده اربعین؛ از ناظر کاشف تا امت سازی)

۱. ویژگی های زیارت اربعین در زمان حاضر (دکتر همایون)

۲. تاثیرات جریان اربعین حاضر در کشورهای مختلف جهان (مهندس شهربانی)

۳. نقش ارزش های جهان شمول حسینی در شکل¬گیری امّتی واحد (دکتر عفیف ـ حجت الاسلام کارگر)

۴. جایگاه هنر در زیارت اربعین (دکتر طاهری)



بخش دوّم نشست های تخصصی (تکالیف ما در قبال پدیده اربعین حاضر؛ بایدها و نبایدها)

۵. شکل‌گیری اجماع نخبگان جهان در خصوص پدیده اربعینی حاضر (چیستی ، چگونگی و چرائی) (حجت الاسلام نصرتی)

۶. بررسی مردمی بودن جریان اربعین در زمان ما (حجت الاسلام نظرزاده)

۷. نحوه مواجهه دولت ها با زیارت اربعین در عصر حاضر ( دکتر تمیمی ـ دکتر پور عزت)

۸. نقش رسانه‌ها در زیارت اربعین (دکتر ابراهیمیان)





همچنین مشارکت نخبگان اندیشه و هنر در گفتگوهای چالشی اندیشه ورزانه، محور فعالیت های روز دوم کنگره (۲۰مهر/۱۳صفر) قرار گرفت. طراحی ۶ نشست چالشی که هر یک، دوگانه ای اربعینی را به گفتگو گذارد، فرصتی بود تا هر یک از اساتید و فرهیختگان، در فضایی آزاد و به دور از تعصبات، اندیشه خود را در معرض نقد و نظر سایرین قرار دهند و آرزوی امام المسلمین در حوزه نظریه پردازی را در فضایی معنوی و ارزشمند محقق سازند. نشست های اندیشه ورزی و مباحثات مربوطه اینچنین سامان یافت:

ـ بخش اوّل نشست های اندیشه ورزی (ضرورت شناخت اربعین در عصر حاضر)

۱. دوگانه «آسمانی و زمینی» زیارت اربعین (دکتر همایون)

۲. دوگانه «مردم و دولت» در پدیده اربعین اخیر ( دکتر پورعزت)

۳. دوگانه «موازنه بین ارزشهای جهان شمول حسینی با سایر ارزشها» (ملّی، مذهبی و قومی) (حجت الاسلام نصرتی)

ـ بخش دوم نشست های اندیشه ورزی (تکالیف ما در قبال جریان اربعینی اخیر)

۴. دوگانه «نگاه سلبی و آسیب شناسانه در مقابل نگاه ایجابی و تشویقی» در اربعین (حجت الاسلام اصفهانیان)

۵. دوگانه «رویکرد ناظر کاشف در مقابل رویکرد مساله محور وتجویزگرا» در پدیده اربعین (دکتر طباطبائیان)

۶. دوگانه «تسهیل‌گری و حفظ شکل سنتی» پیاده روی اربعین (دکتر عبدی پور)



و البته در میان فضای گسترده سخن اندیشمندان، اساتید و فرهیختگان هنرمند از تهران و اصفهان نیز فرصتی داشتند تا با همت ارزشمند خویش، زیبایی های هنر را به میدان آورند و اندیشه حسینی خویش را در قالب های هنری به محضر صاحب عالم تقدیم نمایند. این مهم بنا بود که با مشارکت سایر هنرمندان استان های یزد و خراسان، در کربلای معلی گسترشی تام یابد که به دلیل نابسامانی های ناشی از ازدحامات و مشکلات ایجاد شده غیر مترقبه، به تعویق افتاد.



در ادامه نیز اختتام برنامه کوفه، همراه با بهجتی خاص می نمود.



و پس از اختتام برنامه کوفه، جهت بهره بیشتر از جریان اربعین و مطالعه این پدیده عظیم و شگرف از نزدیک، پیاده روی نجف به سوی کربلا، در قالب گروه های «رصدگر و امت ساز» شکل گرفت. گئده های میان راه در عمودهای۵۵۷ و ۱۰۰۲، تجمیع تجربیات از مشاهدات میدانی، و تجلیل از عوامل اجرایی، موضوعی بود که در جاده بهشتی و در حرکت به سوی «لقاء الحسین ع» مورد توجه قرار گرفت.