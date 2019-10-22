به گزارش خبرنگارمهر، غلامرضا قوسی، ظهر سه‌شنبه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی خراسان‌جنوبی با اشاره به بازدید استاندار خراسان‌جنوبی از مزارع زرشک در بیرجند و تأکید بر خرید توافقی این محصول استراتژیک اظهارکرد: تا به امروز توسط صندوق‌های حمایت از محصولات کشاورزی ۴۱۱ تن زرشک خریداری شده است.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی بیان کرد: همچنین توسط تعاونی‌های روستایی نیز خریداری زرشک به صورت توافقی انجام شده که در این راستا در درمیان ۲۰ تن، قائن ۳۰ تن و در گازار نیز ۸۰ زرشک خریداری شده است.

مصطفی امیری دبیرکانون کارفرمایی خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه گفت: طبق نظر و گفته مسئولان مالیاتی خراسان‌جنوبی حدود ۳۰ درصد از درآمدهای مالیاتی از خراسان‌جنوبی را مالیات بر ارزش افزوده تشکیل می‌دهد.

وی ادامه داد: در حال حاضر باید به این سؤال پاسخ دهیم که سهم واحدهای تولیدی از این میزان مالیات بر ارزش افزوده چه میزان است.

دبیرکانون کارفرمایی خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه مالیات بر ارزش افزوده در حقیقت مالیات بر مصرف است، گفت: مالیات بر مصرف باید از مصرف کننده نهایی اخذ شود ولی با این حال پرونده‌های زیادی برای واحدهای تولیدی خراسان‌جنوبی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد.

امیری اظهارکرد: همه این موارد نشان می‌دهد که در کشور ما مالیات بر ارزش افزوده در یک چرخه معیوب و نادرست قرار دارد و از این جهت پیشنهاد می‌شود که حدأقل در خراسان‌جنوبی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری اجرایی نشود.

وی یادآور شد: پیشنهاد دیگر این است که بر اساس سطح درآمدی استان‌ها ضریب مالیات بر ارزش افزوده بازنگری شود.