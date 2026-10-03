به گزارش خبرنگار مهر، اللهیار صیادمنش مهاجم ایرانی تیم فوتبال لخ پوزنان لهستان، در گفتگویی با رسانه این باشگاه درباره علاقه‌اش به فوتبال، شرایط حضور در لیگ لهستان، عادات شخصی پیش از مسابقات، جشن‌های گل، انیمه، فیلم و سریال و همچنین تجربه بازی مقابل ستاره‌های بزرگ فوتبال صحبت کرد.

صیادمنش درباره علاقه خود به فوتبال و اینکه از چه زمانی تصمیم گرفته فوتبالیست شود، گفت: تا جایی که یادم می‌آید فوتبال را دوست داشتم. فکر می‌کنم دلیلش این بود که فوتبال بخشی از وجودم بود و می‌خواستم فوتبالیست شوم. اگر فوتبالیست نمی‌شدم، شاید گیمر می‌شدم یا کار دیگری انجام می‌دادم، چون در مدرسه چندان خوب نبودم.

وی درباره شرایط فوتبال لهستان و حضورش در لخ پوزنان اظهار کرد: به نظرم امکانات، ورزشگاه‌ها و هواداران در لیگ لهستان واقعاً در سطح بالایی قرار دارند. کیفیت این لیگ نیز سال به سال در حال بهتر شدن است. فکر می‌کنم زمان مناسبی برای حضور در اینجا است؛ اینکه از لحظه و همه چیز لذت ببرم. در حال حاضر احساس خیلی خوبی دارم و می‌خواهم به لذت بردن از این شرایط ادامه بدهم.

بازیکن ایرانی لخ پوزنان درباره عادت خود پیش از آغاز مسابقات نیز گفت: من همیشه به موسیقی گوش می‌دهم. یکی از کارهایی که قبل از بازی‌های قبلی انجام می‌دادم این بود که یک دور کامل دور زمین می‌زدم. این کار به من احساس خاصی می‌داد؛ انگار قبل از شروع مسابقه یک بار وارد زمین شده‌ام. به همین دلیل قبل از هر بازی یک دور کامل دور زمین می‌چرخم.

صیادمنش درباره جشن گل‌های خود نیز توضیح داد: جشن گل من شبیه نماد یین و یانگ است. من معتقدم همه چیز در زندگی یک بخش خوب و یک بخش بد دارد. حتی در فوتبال هم وقتی شما گل می‌زنید خوشحال هستید، اما حریف ناراحت است. یک تیم خوشحال می‌شود و یک تیم ناراحت؛ بنابراین یین و یانگ را می‌توان در همه جنبه‌های زندگی دید.»

مهاجم ایرانی لخ پوزنان درباره رابطه‌اش با هم‌تیمی‌هایش نیز گفت: با همه بازیکنان رابطه خوبی دارم و خوشحالم که عضوی از این تیم هستم. در حال حاضر تعدادی از بازیکنان سر یک میز غذا می‌نشینیم و بیشتر با هم صحبت می‌کنیم؛ از جمله جوئل، پاتریک و سایر بازیکنان. رابطه خوبی با همه دارم و بودن در این تیم برایم لذت‌بخش است.

صیادمنش که علاقه زیادی به انیمه دارد، در پاسخ به این سؤال که سه انیمه مورد علاقه‌اش کدام هستند، گفت: این سؤال فوق‌العاده‌ای است. انتخاب اول من قطعاً ناروتو است و فکر می‌کنم بهترین انیمه تاریخ باشد. بعد از آن «اتک آن تایتان» و سپس «بلیچ» را انتخاب می‌کنم. هر سه را باید تماشا کنید.

وی در ادامه با اشاره به علاقه دخترش به انیمه اظهار کرد: من فقط به واسطه دخترم برخی انیمه‌ها را می‌شناسم. او عاشق انیمه است و «دیمون اسلیر» و «مای هیرو آکادمیا» را تماشا می‌کند. این دو هم خوب هستند، اما سه انتخاب اصلی من ناروتو، اتک آن تایتان و بلیچ هستند.

صیادمنش در پاسخ به این سؤال که تماشای بازی کدام بازیکن را بیشتر دوست داشته است، گفت: من همیشه از تماشای بازی لیونل مسی لذت برده‌ام و به نظر من او بهترین بازیکن تاریخ است. همیشه تماشای بازی او لذت‌بخش بوده است.

این بازیکن ایرانی همچنین درباره جشن‌های گل خود در فصل جاری گفت: برای این فصل جشن گل یین و یانگ را آماده کرده‌ام و بعد از هر گل آن را انجام می‌دهم، اما امسال سراغ انیمه هم رفته‌ام و چندین جشن گل آماده کرده‌ام. بنابراین کارهای زیادی برای انجام دادن دارم.

وی درباره ورزشگاهی که بیش از همه از بازی کردن در آن لذت برده است، اظهار کرد: امیدوارم این اتفاق نیفتد، اما اگر بخواهم صادق باشم، از بازی در ورزشگاه خودمان و به طور کلی ورزشگاه‌های فوتبال لذت می‌برم و فکر می‌کنم جو فوق‌العاده‌ای دارند. با این حال، از میان ورزشگاه‌هایی که در آنها بازی کرده‌ام، آلیانتس آرنا را بیشتر دوست داشتم. زمانی که در فنرباغچه بودم، در یک بازی دوستانه مقابل بایرن مونیخ در این ورزشگاه بازی کردیم و تجربه فوق‌العاده‌ای بود.

این مهاجم ایرانی درباره بهترین بازیکنی که مقابل او بازی کرده است، گفت: بازی مقابل بایرن مونیخ را به یاد دارم. فکر می‌کنم تیاگو آلکانتارا یکی از بهترین بازیکنانی بود که در زندگی‌ام دیده‌ام. البته به جز مسی، که جایگاه خودش را دارد. اما در میان بازیکنانی که مقابل آنها بازی کرده‌ام، تیاگو یکی از بهترین‌ها بود.

صیادمنش درباره فضای رختکن لخ پوزنان نیز گفت: در رختکن انرژی خوبی وجود دارد و می‌توان این انرژی را احساس کرد. بازیکنان زیادی در تیم هستند که شوخ‌طبع هستند و این موضوع به بازیکن جدیدی مثل من کمک می‌کند خیلی سریع با تیم هماهنگ شود. فکر می‌کنم هر کدام از بازیکنان به شکل خاص خودشان شخصیت و شوخ‌طبعی دارند.

وی در مورد صحبت‌هایی که پیش از انتقالش به لخ پوزنان با او مطرح شده بود، گفت: به من گفته شد که در این باشگاه ذهنیت پیروزی وجود دارد و تیم هر سال برای قهرمانی می‌جنگد که برای من بسیار جالب بود. همچنین درباره هواداران صحبت شد. همیشه بازی کردن مقابل هواداران خوب لذت‌بخش است و این دو موضوع برای من بسیار مهم بود و کمک کرد سریع‌تر تصمیم بگیرم.

صیادمنش در مورد فیلم مورد علاقه‌اش نیز اظهار کرد: فیلم شوالیه تاریکی را خیلی دوست دارم؛ همان فیلم بتمن که جوکر در آن حضور دارد. فکر می‌کنم این بهترین فیلمی است که دیده‌ام. فیلم «پرستیژ» را هم دوست دارم. در مجموع بیشتر به سریال علاقه دارم، چون دوست ندارم یک فیلم یک‌ساعته یا دوساعته را ببینم و تمام شود؛ ترجیح می‌دهم یک سریال ۱۰ ساعته را دنبال کنم.

وی درباره بازی‌های رایانه‌ای نیز گفت: «ما همه آن را دوست داریم. هر روز بازی می‌کنیم. دیشب هم با هم بازی کردیم. معمولاً هر روز از حدود ساعت 7 تا ۹:۳۰ شب با هم بازی می‌کنیم.

صیادمنش درباره شهر پوزنان و جاذبه‌های آن نیز گفت: من بخش قدیمی شهر را دوست دارم و آنجا بوده‌ام. به نظرم فضای خوبی دارد و زنده است. مردم در رفت‌وآمد هستند و همین موضوع باعث می‌شود حس خوبی داشته باشد. البته زمان زیادی برای گشت‌وگذار در شهر ندارم. به یک مرکز خرید هم رفته‌ام، اما برای شناخت بیشتر شهر به زمان بیشتری نیاز دارم و باید روزهای آزاد بیشتری داشته باشم.

صیادمنش در پایان درباره رویکرد شخصی خود در زندگی و فوتبال گفت: من دوست دارم خودم باشم. همیشه حرفم این است که واقعی باشم و تلاش می‌کنم خودم باشم. من عاشق این هستم که خود واقعی‌ام باشم.