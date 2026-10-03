محمودی: پنج بازارچه شهرداری اراک به عرضه کالاهای اساسی اختصاص یافت

علیرضا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مدیریت شهری علاوه بر اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی، باید از ظرفیت‌های خود در حوزه‌هایی که ارتباط مستقیم با زندگی روزمره مردم دارد نیز استفاده کند.

وی افزود: بر همین اساس، ظرفیت پنج بازارچه شهری اراک برای عرضه کالاهای اساسی و میوه و تره‌بار فعال شده و کالاهای اساسی در این بازارچه‌ها با قیمت مصوب کارشناسی و میوه و تره‌بار نیز با نرخ‌های اعلامی سازمان تنظیم بازار عرضه می‌شود.

محمودی تصریح کرد: هدف از این اقدام، حمایت از سبد معیشت خانوار، ایجاد دسترسی مناسب‌تر شهروندان به اقلام ضروری و تقویت عرضه شفاف و منظم در بازارچه‌های شهری است.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت‌های مدیریت شهری در خدمت‌رسانی مستقیم به مردم ادامه داد: بازارچه‌های شهری می‌توانند در ساماندهی عرضه محصولات و تسهیل دسترسی شهروندان به کالاهای مورد نیاز نقش مؤثری داشته باشند.

شهردار اراک تاکید کرد: توسعه بازارچه‌های عرضه مستقیم در سطح شهر اراک نیز در قالب برنامه‌ای مرحله‌ای دنبال می‌شود و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، مقرر است با حمایت و پشتیبانی لازم، پنج بازارچه دیگر در نقاط مختلف شهر به بهره‌برداری برسد.

وی گفت: توسعه این شبکه با هدف توزیع متوازن‌تر خدمات و تسهیل دسترسی محله‌ای شهروندان به کالاهای ضروری انجام می‌شود و در حال حاضر پنج بازارچه شهرداری اراک آماده عرضه کالاهای اساسی و میوه و تره‌بار با قیمت‌های مصوب هستند.